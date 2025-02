Con los avances de los derechos de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, sigue con nuevas modificaciones, una de ellas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. Esta nueva normativa ya aprobada, entrará en vigor durante este año 2025, o eso se espera. De esta manera, para que se lleve a cabo dicha obligación por parte de las empresas, también será necesario cumplir con otras reglas anexas a este cambio. En este sentido, los empeladores deberán entregar un nuevo documento que irá de la mano con la nómina y donde se refleje las horas realizadas en el puesto de trabajo, incluidas las extras.

Se trata de un informe donde la empresa refleje los detalles de las horas trabajadas: ordinarias, complementarias y extras

El nuevo documento, que se va a entregar a los empleados, tiene el objetivo de cumplir con el control de la jornada laboral. Esto significa que, una vez que entre en vigor la nueva normativa de la reducción laboral, las empresas darán a sus trabajadores un informe detallados con las horas de trabajo, asegurando el cumplimiento de las mismas. De esta forma, se busca evitar que las horas extras no se paguen.

Por tanto, los trabajadores van a tener a mano, un documento donde vean cuántas horas han trabajado de más. Este informe acompañará a la nómina, reflejando horas ordinarias, complementarias y extraordinarias, lo que supone un control óptimo, dejando de lado los excesos no remunerados.

Cuáles son las obligaciones de la empresa cuando entre en vigor la reducción de la jornada laboral

Con esta nueva herramienta de control, es decir, con dicho documento donde se incluyan las horas, se quiere acabar con la práctica habitual de no pagar las horas extras o de no ser compensadas por descansos, como así establece el reglamento del Estatuto de los Trabajadores. Además, la empresa tiene la obligación de dar dicho informe al trabajador sobre estas horas extras y su remuneración, entregar el recibo con la nómina y conservarlos durante 4 años. Estos documentos tienen que ser accesibles a la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. No cumplir con la entrega, puede suponer multas de hasta 7.500 euros a las empresas.

Estos informes de horas trabajadas, buscan garantizar la transparencia del pago de las mismas, evitando los engaños y fraudes laborales. Una vez que se entregue debe llevar la firma del trabajador.