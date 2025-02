El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el organismo encargado de pagar las ayudas a las personas desempleadas, tales como el paro o el subsidio. En este aspecto, hay que entender que estas prestaciones se otorgan con intención de ayudar de dar apoyo económico a los desempleados mientras busca un trabajo. Ahora bien, en ocasiones, desde dicho organismo se puede requerir un documento de vital importancia y que, muchos parados, no les hace mucho caso. No obstante, si te lo solicitan y no lo tienes, te puedes quedar sin cobrar la prestación contributiva o el subsidio.

Qué es este trámite que hay que hacer con los Servicios Públicos de Empleo Estatal

Se trata de un certificado que se pide desde el SEPE para poder cobrar ciertas prestaciones económicas. Por tanto, todas las personas solicitantes y perceptoras de ayudas por desempleo, deben cumplir con uno de los requisitos necesarios para ser beneficiarios, el acuerdo de actividad. Una de las cosas de este compromiso es el BAE, o búsqueda activa de empleo, demostrando que se está buscando trabajo o realizando formaciones.

Por tanto, la suscripción del acuerdo de actividad, compromete a la persona a participar activamente en los servicios, programas y actividades para la mejora de su empleabilidad, búsqueda activa de empleo (BAE) o emprendimiento acordado por el SEPE. En cuanto a los que cobren prestaciones por desempleo, se comprometen a aceptar una colocación adecuada.

Además, tienen que cumplir con las obligaciones propias como demandante de empleo, a recibir formaciones, cumplir actividades y la búsqueda activa de empleo, este último, para los que son beneficiarios de la ayuda del SEPE.

Cómo se cumplimenta este acuerdo de actividad del SEPE

Si te has quedado sin trabajo y vas a pedir la ayuda del paro o del subsidio, según tu situación económica, es importante que tengas en cuenta este documento. Recuerda que es uno de los requisitos a cumplir para poder ser beneficiario o para seguir cobrando la ayuda, si ya eres perceptor.

Para solicitar este pacto entre SEPE y trabajador/a sin empleo, donde se establecen los derechos y obligaciones, puedes acceder de forma online, a través de la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo o presencialmente en las oficinas de prestaciones.

Como cualquier ayuda, si quieres recibirla existen una serie de requisitos previos, como en este caso, se piden para cobrar el paro o el subsidio.