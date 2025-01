Tras varios meses de protestas por parte de la población, especialmente de los jóvenes, por la situación de la vivienda en España, la semana pasada, Pedro Sánchez anunció una batería de 12 medidas para facilitar el acceso a la vivienda para todas las personas. Estos preceptos han sido, en general, bien recibidos, aunque existen algunas discrepancias con respecto a su aplicación y a la falta de concreción sobre su desarrollo.

Este plan de acceso a la vivienda incluye cambios fiscales que afectan a propietarios y socimis, entre otros sujetos, y tendrán que ser presentadas ante el Congreso de los Diputados para ser aprobadas. Sin embargo, sus condiciones aún no se han concretado. Una medida sobre la que existen varias dudas es sobre la exención fiscal del 100% en el IRPF para los propietarios, cómo se aplicará y quienes serán aquellos caseros que se beneficien.

La exención fiscal del 100% en el IRPF

La medida de la exención fiscal en el IRPF para los propietarios que alquilen sus inmuebles ajustándose a los límites del Índice de Precios de Referencia que ha desarrollado el Ministerio de Vivienda. Estos límites son inferiores a los precios del mercado actual que permitirían descongestionar el problema del acceso a la vivienda. Con la exención fiscal del 100% los propietarios verían compensada la pérdida inicial de ingresos con la rebaja fiscal posterior.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, que ha valorado como positivas las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno en materia de vivienda, ha realizado algunas estimaciones sobre esta exención fiscal. Los resultados muestran como casi el 65% de los caseros de vivienda que existen en España, se beneficiarían de ella. Es decir, aunque los propietarios cobren menos alquiler, luego lo recuperarían gracias a esta medida.

Según las ganancias totales de cada propietario, se podrían ahorrar de 67 a 347 euros anuales. Los caseros con ingresos de entre 12.000 y 21.000 euros anuales ahorrarían 67 por ejercicio fiscal. Para aquellos cuyos ingresos vayan de los 21.000 euros a los 30.000 euros anuales, el ahorro podría suponer de unos 184 euros. Y para los caseros, que sus ganancias anuales son de más de 30.000 euros hasta 60.000, ahorrarían 347 euros.

Ni las rentas más bajas ni las más altas

También existen caseros y propietarios que se quedarán fuera de este privilegio fiscal. Y estos son aquellos de los límites inferiores y superiores de las rentas. Para aquellos que ganen menos de 12.000 euros y alquilen algún inmueble, ajustarse al Índice de Precios de Referencia no les supondría ningún beneficio, puesto que no tienen que presentar la declaración de la renta.

Quienes tampoco saldrían beneficiados por aplicar los precios del índice del Ministerio de Vivienda, serían aquellos caseros que ganen más de 60.000 euros al año porque con frecuencia las casas que alquilan son mucho más caras que la media, por lo que la bonificación no superaría el importe de la rebaja aplicable. No obstante, estas predicciones hay que saber leerlas con precaución, pues todavía no se han desarrollado por completo.



