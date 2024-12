Muchos son los conductores que no saben cuándo pasar la ITV, bien porque se les olvida o bien porque lo dejan pasar. La mayoría de las estaciones de ITV funcionan con sistemas de cita previa. Esto permite organizar el flujo de vehículos, disponer de espacio necesario para los controles y evitar las esperas y pérdidas de tiempo de los usuarios. En algunas comunidades, existe la posibilidad de pasar la ITV sin cita previa.

Consecuencias de no haber pasado la ITV a tiempo

Una vez que la ITV ha caducado, no hay ningún plazo estipulado o establecido para renovarla. Se puede hacer en cualquier momento. Hay que advertir de que es el conductor quien se expone a las diferentes multas que le pueden acarrear, al no tener la ITV en vigor. Por lo que debería pasarla lo antes posible. La multa además no se omite aunque tengamos ya la cita pedida con la para pasar la revisión; es decir, la inspección debe estar vigente o no lo está. En caso de no estarlo acarreará multa. Además, esta puede suponer una sanción de 200 euros, que se reducirían a 100 si la misma se paga de forma adelantada.

Lo primero que hay que saber es que no hay ningún tipo de período de gracia en el que puedas circular legalmente sin riesgo de sanción y desde el día siguiente al vencimiento de la inspección, tu vehículo estará considerado como fuera de la normativa.

¿En qué comunidades se puede pasar la ITV sin cita previa?

En la actualidad, la Comunidad Valenciana es una de las regiones que ha promovido las inspecciones sin cita previa. En Madrid también hay establecimientos de ITV que reciben vehículos para inspeccionarlos, aunque no tengan cita previa. Otras comunidades también se encuentran en esta situación. En general, esta opción es más común en estaciones con menos afluencia o durante los días en los que las actividades suelen ser menores.

En el caso de la comunidad andaluza, las estaciones donde sí se pueden realizar las inspecciones técnicas sin necesidad de pedir citas se encuentran en los siguientes lugares: Galaroza (Huelva); Cazalla de la Sierra (Sevilla); Peñarroya y Pozoblanco (Córdoba); Beas de Segura, Guarromán y Andújar (Jaén); Huéscar (Granada); y Vélez Rubio, Albox y Vera (Almería).

También podemos pasar la ITV en otra comunidad autónoma si es de nuestro interés, pues está contemplado por la normativa vigente. Esto significa que independientemente de donde vivamos, podremos acudir a cualquier estación de ITV para realizar la inspección técnica. Es aconsejable, antes de ir sin cita, consultar telefónicamente con la estación que nos atenderá, para ver qué tan posible es que nos atiendan.

Los técnicos aconsejan evitar ir a la ITV sin cita previa los lunes, en las vacaciones o en los días cercanos finales de mes, pues son los días más concurridos. Sin embargo, los días intermedios son los más adecuados para acudir a que nos hagan la revisión.



