Son varios los beneficios, descuentos y pasajes gratuitos que se verán afectados por la prórroga que finaliza el próximo 31 de diciembre para ciertos usuarios del transporte público. Hasta el momento, muchos pueden viajar sin coste o con descuentos en el precio habitual, tanto en transportes de media distancia como en cercanías, por ejemplo, en el Metro de Madrid. Sin embargo, los anuncios oficiales de estas empresas, en colaboración con políticas del Ministerio de Transportes y su responsable, Óscar Puente, no aclaran posibles medidas para aquellos que buscan seguir pagando menos, como han hecho hasta ahora.

¿Fin de los descuentos para el transporte público? Últimas novedades al respecto

Aunque Óscar Puente mencionó la posibilidad de perder la gratuidad en el pasaje de Renfe u otros medios de transporte público, la realidad es que el descuento de hasta el 60% en muchos de estos servicios no tiene una prórroga confirmada para 2025. No obstante, parece que las nuevas medidas no afectarán a quienes tienen descuentos por bajos ingresos. Mediante rebajas o bonificaciones, los usuarios habituales aún mantendrán una cierta ventaja, aunque no como hasta este año.

Actualmente, los colectivos más vulnerables, así como los jóvenes, cuentan con descuentos para el uso diario del transporte público, ya que supone un gasto importante para acudir al trabajo o a sus estudios en grandes ciudades. En este sentido, estos grupos no perderán los abonos gratuitos, aunque otros usuarios podrían ver reducidos sus ahorros en cada viaje. Al contrario, el CERMI ha solicitado que las personas con discapacidad también disfruten de beneficios en las tarifas de los pasajes a partir de 2025. Pero aún no existe ninguna confirmación oficial al respecto.

Lo que sí está claro es que la gratuidad de los abonos de Renfe no continuará para los usuarios habituales que utilizan los servicios de cercanías, trenes de proximidad, media distancia o rodalies. Con esto también finalizaría la bonificación de hasta cuatro viajes al día a bajo coste. Para 2025, se estudian otras opciones para paliar los efectos de la inflación, según lo dispone el Ministerio de Transportes.

El futuro de las tarifas en el transporte público tras los recortes en los descuentos

Con el anuncio de Renfe, las tarifas quedarían oficialmente modificadas, a menos que se implementen nuevas medidas de ayuda, de la siguiente manera:

1,70 euros para 1 o 2 zonas.

para 1 o 2 zonas. 1,85 euros para 3 zonas.

para 3 zonas. 2,60 euros para 4 zonas.

para 4 zonas. 3,40 euros para 5 zonas.

para 5 zonas. 4,05 euros para 6 zonas.

para 6 zonas. 5,50 euros para 8 zonas.

para 8 zonas. 8,70 euros para zona verde.

Además, el abono mensual limitado que ofrece Renfe para los servicios de cercanías sube a entre 28,90 euros y 92,90 euros al mes, sin descuentos aplicables. Existe la opción de un abono trimestral, pero sin reducciones significativas ni descuentos para quienes lo adquieran. Este abono quedaría entre 87,75 euros y 328,45 euros por trimestre.