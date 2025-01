La semana pasada, el decreto ómnibus inicial no fue aprobado en el Congreso debido al rechazo de los grupos parlamentarios que no estaban de acuerdo con algunas de las medidas que se incluían. Por ello, esta semana el Gobierno ha rehecho el texto original para conseguir llegar a un acuerdo. Sin embargo, este nuevo decreto no mantiene todas las medidas previstas en el inicial y desde el Ejecutivo han asegurado que seguirán trabajando en ellas los próximos meses hasta llegar al acuerdo con el resto de partidos.

El decreto de la semana pasada incluía hasta 80 medidas que abarcaba diversos asuntos y el nuevo solo contiene 29 de ellas. Por su carácter social y urgente, se han podido salvar aquellas medidas que afectaban de forma más inmediata y directa a los ciudadanos. Entre ellas, las ayudas al transporte y la revalorización de las pensiones. Este nuevo decreto ya ha entrado en vigor.

Medidas aprobadas en el nuevo decreto

Estas son las medidas que se han podido salvar del antiguo decreto y que son las que contienen ayudas directas para la población, entre ellas, a las personas afectadas por la DANA el año pasado y por la erupción del volcán de La Palma en 2021.

Ayudas al transporte público: los pasajeros que usen con frecuencia cualquier tipo de transporte público , podrán seguir beneficiándose de estas bonificaciones. Los abonos de Renfe ya están disponibles desde el 30 de enero.

, podrán seguir beneficiándose de estas bonificaciones. Los abonos de Renfe ya están disponibles desde el 30 de enero. Prohibición de cortes de suministros para personas vulnerables: se mantiene el acceso a los servicios básicos de suministros de agua, luz y gas para los consumidores en una situación de vulnerabilidad .

para personas vulnerables: se mantiene el acceso a los servicios básicos de suministros de agua, luz y gas para los consumidores en una . Revalorización de las pensiones: las pensiones contributivas aumentarán un 2,8% , las pensiones mínimas un 6% y las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital hasta un 9%.

, las pensiones mínimas y el ingreso mínimo vital hasta un 9%. Ayudas a los afectados por el volcán de La Palma : se amplían las ayudas para la reconstrucción económica de la isla hasta el 30 de junio de 2025.

: se amplían las ayudas para la reconstrucción económica de la isla hasta el 30 de junio de 2025. Ayudas para los afectados de la DANA: se aprueban las ayudas para la Comunidad Valenciana, incluyendo la financiación adicional para la Generalitat Valenciana y ayudas directas a municipios, empresas y personas directamente afectadas.

Otras cuestiones que también han sido aprobadas son, por ejemplo, el traspaso de titularidad del inmueble parisino al PNV o la creación de un sistema público de avales y garantías para la vivienda que cubra posibles impagos del alquiler.

Medidas excluidas en el nuevo decreto ómnibus

Estas han sido las medidas que han quedado fuera del nuevo decreto y que el Gobierno continuará con reelaboración para futuras negociaciones. Entre ellas se encuentran las ayudas a las empresas electro intensivas o el impuesto a la banca.

Financiación autonómica: las entregas a cuenta que tenía previsto el gobierno para las comunidades autónomas se estimaban que eran unos 9.600 millones de euros. Estas partidas se entregan de forma anticipada a los gobiernos autónomos para hacer frente a los gastos públicos.

que tenía previsto el gobierno para las comunidades autónomas se estimaban que eran unos 9.600 millones de euros. Estas partidas a los gobiernos autónomos para hacer frente a los gastos públicos. Impuesto a la banca: esta medida se había previsto para reducir los efectos negativos contables que podría generar el impuesto sobre los márgenes de intereses.

que podría generar el impuesto sobre los márgenes de intereses. Las ayudas a empresas electro intensivas : estas subvenciones estaban destinadas a las empresas que consumen cantidades ingentes de electricidad durante sus procesos de producción.

: estas subvenciones estaban destinadas a las empresas que de electricidad durante sus procesos de producción. Los planes de ayuda para la adquisición de vehículos eléctricos: una parte del presupuesto se había previsto que fuese destinado a aquellas personas que quisieran comprar un coche o vehículo eléctrico.

Otras de las medidas excluidas en la nueva versión han sido todas las disposiciones tributarias, como por ejemplo la subida del límite de ingresos del segundo pagador de 1.500 a 2.500 euros, que afecta a las rentas más bajas.



Tras la aprobación de este decreto, muchas de las cuestiones que la semana pasada quedaron en el aire, se comienzan a asentar. Si quieres estar al día y no perderte nada, puedes visitar nuestra sección de actualidad, en la que publicamos toda la información actualizada.