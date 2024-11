Un descubrimiento extraordinario sacude a la astronomía. En esta nueva era, donde la tecnología permite llegar a lugares inimaginables del universo, se realizó un hallazgo que cambia el juego por completo: un yacimiento de agua. El contenido de este depósito líquido es 100 billones de veces todos los océanos de la Tierra. Según se informó, esto se encuentra alrededor de un cuásar activo llamado APM 08279+5255, a unos 12 mil millones de años luz de distancia.

Una vista panorámica al universo cósmico: la gran nube de agua del cuásar APM 08279+5255

Antes que nada, hay que resaltar que el cuásar APM 08279+5255 no es un cuásar típico. En su centro, se encuentra un agujero negro supermasivo, que pesa aproximadamente 20 mil millones de soles. Asimismo, se clasifica entre los objetos más potentes conocidos en el universo. Este agujero negro tiene una inimaginable cantidad de vapor de agua, que se extiende a varios cientos de años luz de distancia. Además, la energía que emite este cuásar es equivalente a la producida por un billón de soles y alimenta el gas, el polvo y todo lo demás que recae al agujero.

Lo que resulta más sorprendente de este descubrimiento es la sorprendente cantidad de vapor de agua. En comparación, la Vía Láctea solo contiene 4.000 veces menos agua gaseosa, la mayor parte de la cual se encuentra en estado de congelamiento. La presencia de esta enorme concentración de líquido acuoso indica la existencia de un entorno capaz de calentar el gas que rodea al cuásar hasta alcanzar radiaciones extremas de rayos X e infrarrojos. Esto hace que el gas se vuelva caliente y denso.

Un nuevo conocimiento sobre los cuásares y el crecimiento de los agujeros negros

El descubrimiento de vapor de agua fuera de la Tierra no solo está relacionado con el propio cuásar, sino también con las condiciones atmosféricas de los objetos. Si lo analizamos desde un punto de vista astronómico, el agua suele clasificarse como una molécula menor, sin embargo, es muy útil para determinar sus propiedades termodinámicas, tales como la presión del gas y la temperatura. Y si bien la temperatura del gas que rodea el cuásar sigue siendo baja (-63 grados Fahrenheit), es mucho más caliente y más espeso que la que se encuentra en tipos de galaxias como la Vía Láctea.

Es necesario resaltar que este descubrimiento es muy importante. ¿En qué radica esa importancia? Indica las épocas más tempranas del universo con un desplazamiento al rojo de z=3,9. Y este movimiento se realiza en un cuásar que tiene solo 1.600 millones de años, lo que ayuda a comprender la evolución de los agujeros negros supermasivos. En este caso, en particular, la posibilidad de que el agujero negro aumente de tamaño hasta seis veces debido a la disponibilidad de gas también es realista. No obstante, los astrofísicos no saben si el agujero negro consumirá todo ese gas o si parte de él se convertirá en nuevas estrellas. Otra posibilidad es que sea expulsado de la galaxia anfitriona del cuásar.

Instrumentos innovadores que permitieron el descubrimiento de este depósito de agua lejos de la Tierra

El descubrimiento del enorme depósito de agua muy lejos del Planeta Tierra se realizó gracias a importantes innovaciones tecnológicas. Se trata de un sistema milimétrico y submilimétrico muy avanzado. Específicamente, en el Observatorio Submilimétrico de Caltech en Hawái, se observó el desplazamiento al rojo de esta nube de vapor líquida, utilizando el espectrógrafo Z-spec. Mientras tanto, observaciones posteriores se realizaron con el Interferómetro Plateau de Bure y CARMA.

