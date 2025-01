El colectivo de amas y amos de casa mayores de 52 años dispondrá en 2025 de varias prestaciones que pueden alcanzar hasta 600 euros al mes, siempre que cumplan determinados requisitos. Este apoyo resulta esencial para las personas que, tras dedicar años al ámbito doméstico sin cotizar, se encuentran en situación de desempleo o con escasos ingresos. En este artículo se detallan las principales ayudas disponibles: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la pensión no contributiva de jubilación y el subsidio para mayores de 52 años. Todas ellas están pensadas para proporcionar una red de seguridad que garantice una cierta independencia económica a largo plazo.

Nuevos requisitos para acceder al subsidio de hasta 600 euros destinado a amas de casa mayores de 52 años

Las amas y amos de casa suelen tener más dificultades para acceder a prestaciones contributivas, ya que no han estado dados de alta en la Seguridad Social por su labor doméstica. Sin embargo, tanto el SEPE como la Seguridad Social incluyen este colectivo en sus prestaciones asistenciales, siempre que reúnan los siguientes requisitos básicos:

Haber cumplido los 52 años.

Demostrar falta de ingresos o rentas personales inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

En algunos casos, acreditar un número mínimo de años cotizados (solo si se opta a prestaciones que exigen cotización previa).

Estas condiciones pueden variar según el tipo de prestación que se solicite. Por eso, es fundamental informarse bien para no perder ninguna oportunidad de acceder al apoyo económico que ofrecen las distintas administraciones.

Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital y la pensión no contributiva en 2025

Entre las opciones más relevantes para 2025, se encuentra el Ingreso Mínimo Vital (IMV), dirigido a personas menores de 65 años que carezcan de ingresos suficientes. Su cuantía depende del número de miembros de la unidad familiar, partiendo de 658,59 euros al mes para un adulto que viva solo, y pudiendo llegar hasta 1.448,9 euros mensuales si se trata de familias con varios integrantes o con una persona con discapacidad reconocida.

Quienes tengan 65 años o más y no puedan acceder a una pensión contributiva por falta de cotizaciones suficientes, pueden solicitar la pensión no contributiva de jubilación. Su importe íntegro es de 564,7 euros mensuales en 14 pagas, aunque la cuantía puede variar según las rentas del solicitante y de su unidad de convivencia.

Para ambos casos, la solicitud puede hacerse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o, de forma presencial, en cualquiera de sus oficinas habilitadas. En el caso de la pensión no contributiva, también puede tramitarse por medio del IMSERSO.

Información clave sobre el subsidio para mayores de 52 años y sus cotizaciones a la jubilación

Esta ayuda, gestionada por el SEPE, resulta especialmente relevante para quienes tengan al menos 15 años cotizados, de los cuales 6 deben corresponder a cotizaciones por desempleo. Su importe es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que actualmente equivale a 480 euros al mes. No obstante, en determinadas comunidades autónomas, y sumando otras ayudas complementarias, podría alcanzarse o incluso superarse la barrera de los 600 euros.

El mayor atractivo de este subsidio es que se puede percibir de forma indefinida hasta alcanzar la edad de jubilación, siempre y cuando se cumplan los requisitos anuales de renta y se mantenga la inscripción como demandante de empleo. Además, cotiza por el 125% de la base mínima, lo que equivale a 1.653,75 euros mensuales de cara a la futura pensión contributiva.

Tabla comparativa de las cuantías y requisitos más destacados para las amas de casa

A continuación, se resumen los aspectos fundamentales de cada prestación:

Prestación Cuantía Máxima Edad Requisitos Principales Ingreso Mínimo Vital Hasta 1.448,9 € Menos de 65 Ingresos bajos, depende de la unidad familiar Pensión No Contributiva de Jubilación 564,7 €/mes* Desde 65 No tener derecho a jubilación contributiva; ingresos < 7.905,80 €/año Subsidio para Mayores de 52 años 480 €/mes** Desde 52 15 años cotizados (6 por desempleo), sin ingresos > 75% SMI

(*) Distribuidos en 14 pagas.

(**) Equivalente al 80% del IPREM; puede ampliarse con complementos autonómicos.

El conocimiento de estas prestaciones, sus requisitos y las vías de tramitación es fundamental para no dejar escapar una ayuda que puede marcar la diferencia en el día a día de quienes han dedicado gran parte de su vida al hogar.

Pasos para quienes necesiten estas ayudas sociolaborales

Como hemos dicho anteriormente, las amas y amos de casa que superen los 52 años disponen de un abanico de ayudas que pueden superar los 600 euros al mes, según la comunidad autónoma y la combinación de prestaciones que se soliciten. Ya sea a través del IMV, la pensión no contributiva o el subsidio para mayores de 52 años, cada una responde a una situación concreta en la que lo esencial es no dejar de informarse. Para agilizar la tramitación, se recomienda consultar la web del SEPE, la Sede Electrónica de la Seguridad Social o las oficinas del IMSERSO para las pensiones no contributivas.

Preparar la documentación con antelación y verificar el cumplimiento de requisitos puede facilitar mucho el proceso, garantizando un apoyo económico que respalde la calidad de vida en esta etapa. Si deseas seguir informado sobre más noticias sobre ayudas, tan solo debes dirigirte a la sección especializada en dicho tema.