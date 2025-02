¿Te comerías algo elaborado con tu propia sangre? Una persona del pueblo de Alloza (Teruel), Raúl Escuín, quien estudió en la Universidad de Medicina y Veterinaria, inventó la idea de comerte una morcilla vegana, pero lo llamativo de la receta es que no procede del típico animal. Lo que sorprende de esta comida, algo atípica, es que se hace con sangre humana de tu propio cuerpo. Así como lo oyes es esta receta que se puede llamar “autovampirismo” puesto que es tu sangre la que puedes comer y no la de otra persona. Según explica este personaje, es vegana puesto que no contiene nada de origen animal.

¿Cómo se hace esta morcilla de sangre humana?

El proceso de elaboración de esta morcilla, según explica Raúl, es simple. Se necesitan 20 ml de sangre humana, que habrá que mover para que no se coagule. Luego, lleva su cebolla, aceite de coco, agua, canela, pimienta y piñones que se echan al arroz. Luego se debe cocinar unos 20 minutos y por último freírla en la sartén, como se hace la morcilla tradicional. Algo importante es que la extracción se realiza por una enfermera.

Son muchas las críticas que Raúl ha recibido por este método, desde loco hasta caníbal. No obstante, él explica que no existe ninguna ley que no deje probar tus propios fluidos, como en este caso la sangre. Ahora bien, en esta receta de la morcilla “vegana” la sangre es personal e intransferible. Tal fue la repercusión de esta receta de morcilla humana que ha recibido llamadas desde varios puntos de España para contactar con él sobre esta comida. En Barcelona ya ha registrado su idea en la Propiedad Intelectual.

Raul Escuín, inventor de la receta de morcilla de sangre humana

Según Escuín, hijo de carniceros, asegura que es una comida totalmente sana y segura, la cual no tiene intención de comercializarlo, sino más bien darlo a conocer. Ahora estudia como se podría hacerse entre personas, sin tener infecciones, para lo que busca el apoyo de expertos como hematólogos.

Eso sí, le gustaría poder abrir un restaurante donde dar a conocer este producto y otros como tortilla, croquetas o pimientos rellenos. Además, asegura que personas famosas e inclusos ilustres, han probado su morcilla de sangre. Si quieres ver más noticias relacionadas con consumo, puedes dirigirte a la sección especializada en esta we.