Quedan ya muy poquitos días para despedir al año 2024 y a la hora de consultar el calendario laboral del próximo año van a recibir muchas alegrías los trabajadores de este país. Toda la ciudadanía disfruta haciendo puentes, sobre todo porque significa descanso para muchos. Ya sea que estemos hablando del entorno laboral, personal o familiar.

Un puente viene a ser lo que en cristiano significan uno o más días libres pegados a un fin de semana. Esto se traduce en que se pueden hacer más planes de los que teníamos pensado hacer. Un viaje rápido, alguna escapada, etc. Estos puentes acortan las semanas de trabajo, alegran el horizonte y permiten además descansar el cuerpo y la mente antes de volver a afrontar las obligaciones cotidianas.

El último puente de 2024 ya lo hemos dejado atrás y en Aragón fue de cuatro fechas, como en otras cinco comunidades autónomas, por el traslado del festivo nacional del Día de la Inmaculada del domingo 8 al lunes 9. El resto del territorio disfrutó de ese festivo en otro momento del año.

¿Qué días tendremos puente en este 2025?

Eso sí, en el año 2025, a primeros, el puente no se va a hacer esperar y corona con una gran alegría las fechas tradicionales de la Navidad. Cuando aún resonarán los ecos de las campanadas de fin de año, en la noche del martes 31 de diciembre al miércoles 1 de enero, llega el sábado 4 y después, el segundo día no laborable ni lectivo del nuevo año. El día de Reyes, 6 de enero, que conmemora la visita de los Magos de Oriente al pesebre de Belén en el que nació Jesús. Al caer en lunes será el primer puente festivo que se celebrará en España

El 1 de enero, como es tradición, será el primer festivo nacional del año, marcando el inicio de un nuevo ciclo con una jornada de descanso generalizada. Sin embargo, el verdadero atractivo llegará solo unos días después, cuando el 6 de enero, día de Reyes, coincide con un lunes. Esto convierte la festividad en un puente perfecto para quienes puedan disfrutar de este día libre

Para muchos, este día festivo será la guinda del pastel tras unas Navidades cargadas de celebraciones. Aunque el día de Reyes no siempre se alinea con un puente, el calendario de 2025 brinda esta oportunidad excepcional. Sin embargo, no todos podrán disfrutarlo, ya que hay sectores en los que el trabajo no se detiene, incluso en estas fechas tan señaladas.

Para el siguiente fin de semana largo de 2025 en la mayoría de comunidades habrá que esperar hasta Semana Santa. El 1 de mayo cae en jueves. En otras, como Madrid, el día 2 de mayo es festivo regional, por el día de la Comunidad, así que sus residentes disfrutarán de un puente de 4 días. Posteriormente, el Viernes Santo, creará otro fin de semana largo, uno de los más tradicionales en el calendario español. El 15 de agosto, Asunción de la Virgen, también caerá en viernes, ofreciendo otra oportunidad de descanso extendido en pleno verano. Finalmente, el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, cerrará el año con un último fin de semana largo

Algunas comunidades autónomas podrán disfrutar de puentes más largos gracias a festivos locales. Hablamos del Jueves Santo, festivo en la mayoría de las regiones, lo que permite un descanso de cuatro días consecutivos al sumarse al Viernes. Además, en territorios como Navarra, País Vasco y La Rioja, el Lunes de Pascua, ampliará este descanso a cinco días.

¿Qué pasará en la Navidad de 2025?

Finalmente, la Navidad, que en 2025 se celebra el jueves 25 de diciembre, ofrece la posibilidad de disfrutar de un largo descanso si se solicita el viernes 26 como jornada no laboral o si se reside en Cataluña, donde ese día, San Esteban, es festivo.

