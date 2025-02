La cadena de supermercados Carrefour, ha sido una de las tiendas que ha lanzado una oferta superatractiva para comprar aceite de oliva virgen. El precio del aceite de oliva, sin duda, ha resultado ser una de las preocupaciones de los españoles en los últimos años por los altos precios. De hecho, llegó a cifras nunca alcanzadas que pasaban de los 15 euros por un litro. Ahora, parece ser que todo está volviendo poco a poco a la normalidad, y tras esta última campaña de recogida de aceituna, los precios parecen bajar. En este caso, Carrefour cuenta con una superoferta en una de sus marcas de oro, donde el precio está con un descuento de casi 11 euros de diferencia. No obstante, la competencia hace que se puedan comprar el litro incluso más barato que en Carrefour.

Los precios del aceite bajan: buena noticia para los consumidores y malas para los agricultores

Para este mes de febrero, según expertos, el precio del aceite de oliva puede llegar a establecerse en unos 4,50 euros por litro. No obstante, habrá que esperar, por lo que la situación es algo incierta. Lo que sí es cierto, es que la caída de los precios es una buena noticia para los consumidores, ya que este oro líquido llego a ser un lujo estos años pasados. No ocurre lo mismo para los agricultores, que tras años de pérdidas, y ahora con una gran producción y bajada de precios, no les sale a cuentas, porque verán reducidos sus ingresos.

Volviendo al tema sobre dónde comprar aceite de oliva virgen y barato, desde Carrefour, se ha lanzado una superoferta en el aceite Coosur de la serie de oro de 5 litros. Y es que no es para menos, ya que el precio ha bajado de los 36,95 € a los 25,95 € (casi 11 euros), es decir, que el litro sale a 5,19 €. Tal ha sido su impacto, que actualmente se han agotado de forma temporal estas garrafas.

El precio más bajo del aceite de oliva está en este supermercado

Otra de las cadenas de supermercados que no se queda atrás, es Lidl, que también ha llamado la atención de los usuarios. En este sentido, cuenta con una rebaja importante, y que solo estará disponible hasta el próximo día 9. En este caso, se trata de la botella de aceite de 2 litros de oliva intenso (La Española), que tiene una rebaja de 7,79 euros. Por tanto, el precio baja de los 17,58 euros a los 9,79 euros. Sin duda, es competencia pura contra Carrefour, ya que Lidl, está vendiendo el litro a 4,90 euros.

La guinda del pastel, con la garrafa de 5 litros, no es Carrefour, sino Covirán. En esta última cadena, existe una promoción válida hasta el 8 de febrero, y donde el precio del litro se queda en 4,80 euros (24 euros la garrafa de 5 litros de la marca Coosur virgen extra selección). El Corte Inglés vende la misma por 27,45 euros, mientras Carrefour a 25,95 euros (en este caso, recordar que es la serie de oro). Bien, si deseas seguir informado sobre más noticias sobre economía, no dudes en visitar la sección especializada en dicho tema.