Pasar la ITV siempre supondrá un momento de tensión previa para los conductores de coches que ya tienen años de matriculados y de uso. El coche es el vehículo más usado por los ciudadanos y es realmente una herramienta tanto de trabajo como para uso familiar y disfrute. Cuando se estropea, la rutina familiar se complica y surgen problemas. El momento de pasar la ITV suele generar nerviosismo. Hay conductores que no se ocupan realmente del estado de su vehículo y es que cuando llega el día de la temida ITV, no saben exactamente qué pasará con su coche.

Motivos por los que los vehículos no están pasando la ITV

Cada persona conoce su vehículo y sabe realmente donde se encuentran sus fortalezas o debilidades. Siempre es bueno consultar las estadísticas que indican cuáles son los motivos más frecuentes por los que actualmente no se llega a pasar la ITV. El motivo fundamental por el que ahora mismo muchos vehículos no pasan esta inspección son las conocidas como emisiones contaminantes. Y complica de sobremanera la vida de los conductores, ya que esta deficiencia no es fácil de identificar a primera vista.

¿Qué nos dicen las estadísticas?

Estas nos dicen que el 28% del total de los defectos detectados en las inspecciones realizadas en el mes de octubre en Madrid fueron las emisiones contaminantes más altas de las que la normativa permite. Estos datos pueden extrapolarse al resto de provincias españolas.

Podemos decir que la conclusión es clara. Existe un alto número de vehículos que no cumplen con los estándares establecidos de emisiones. Muchos se ven sorprendidos cuando se les notifica que su vehículo no está en condiciones óptimas de ser usado. El problema de todo esto es que es un fallo que no se detecta a simple vista, se necesita de un buen mecánico para identificarlo. Por tanto, el consejo es que antes de pasar la ITV hagas el mantenimiento de tu coche en un taller para que puedan identificar el problema y solventarlo.

Ranking actualizado de las principales causas de suspensión en la ITV

La iluminación y señalización ocupa el segundo lugar con un 27% del total de los vehículos rechazados. Después aparecen el mal estado de suspensión, ejes y cubiertas, que ocurre en el 18,4 % de los casos. En datos generales, los datos indican que un 17% de los vehículos no pasan la inspección técnica a la primera por algún fallo grave.

Un 30% de los vehículos que tiene que presentarse a la ITV no lo hace. De este alto porcentaje nada se sabe, pero es de suponer que incrementarían significativamente los números de las estadísticas. Cuando un vehículo no pasa la ITV, el propietario debe realizar las reparaciones necesarias y pasar una nueva inspección. Si no lo hace, podría enfrentarse a sanciones que conllevan multa económica.

