Las noticias que giran en torno al mundo del motor en España suelen estar relacionadas con los avances tecnológicos que afectan a los vehículos. Tal es el caso de los conocidos coches eléctricos, que vienen a modificar la normativa de nuestro país debido a la obligación de dejar de lado los coches diésel de siempre. Aunque esta medida entrará en vigor en 2035, la iniciativa para reducir la emisión de CO₂ a nivel nacional parece dar un giro inesperado con la llegada de un nuevo combustible, que estará disponible en muchas gasolineras. Descubre en qué consiste, por qué supone una alternativa, y dónde podrás encontrarlo.

No necesitarás cambiar a un coche eléctrico gracias a este combustible para tu coche diésel

La nueva solución, ya disponible en varias estaciones de toda España, está revolucionando el sector porque es un paso clave hacia la neutralidad de carbono. Que permite que tu coche diésel no esté prohibido gracias a este combustible. Este carburante no es de origen fósil y está elaborado a partir de residuos orgánicos. Sin duda, esta nueva fórmula de combustible cuenta con el respaldo para no estar prohibida según las normativas europeas, representando una excepción por su bajo nivel de emisión de CO₂, el cual se reduce hasta en un 90% en comparación con otros carburantes disponibles en el mercado.

Este combustible se llama Nexa, y es parte de la familia de productos de Repsol. Tu coche diésel podrá utilizar un carburante específico que respeta el medioambiente y cumple con las exigencias legales que se endurecerán a partir de 2035. La llegada de Nexa es una gran opción para evitar tener que cambiar a un coche eléctrico, lo cual implica una importante inversión para muchas personas. Sin embargo, Nexa tiene un precio algo más alto en comparación con otros combustibles tradicionales. Especialmente en España, por lo que el mercado observará cómo reaccionan los consumidores y si prefieren esta alternativa frente a otras que serán penadas por la DGT en un futuro cercano.

Detalles sobre el combustible Nexa de Repsol

Nexa es un carburante ecológico hecho con aceites y desechos naturales. Con sede en Murcia, Repsol planea seguir ampliando su red de estaciones de servicio y gasolineras en todo el país, llevando esta alternativa a más conductores. Como parte de su promoción e incentivo para el consumo, actualmente cuenta con un descuento de 10 céntimos por cada litro comprado. Lo cual hace más atractiva esta opción inicial.

Es fundamental verificar si tu coche diésel es compatible con Nexa. Esto dependerá de las especificaciones del motor, así que asegúrate de revisar las características de tu vehículo antes de usar este combustible natural tan innovador.