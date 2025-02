Enero ya ha terminado, uno de los más largos del año para muchos, donde venimos de muchos gastos y temperaturas gélidas, vientos y temporales. Poco a poco las noches se van a haciendo más cortas y se van dejando atrás las largas y frías. En este sentido, los españoles, tienen en mente las futuras vacaciones de verano y como no, el esperado horario de sol. Un dato evidente es que, cada vez más, las horas de luz van creciendo a lo largo del día y en poco tiempo, llega el cambio de horario de verano.

Los problemas asociados al cambio de hora según estudios

Ya queda menos para cambiar las agujas de nuestros relojes, aunque otros los hará de forma automática, pero qué día se hará en este año 2025. Tan solo queda algo más de 40 días para comenzar el proceso que en nuestro país se hace desde hace décadas. De esta forma, se pasará del horario de invierno al de verano y así aprovechar las horas de sol del día y aprovechar el ahorro energético. No obstante, aunque este cambio de hora se hace en todos los países de la Unión Europea, no deja de generar polémica entre muchos.

Como ya se ha visto en varios estudios, el cambio de hora, es algo que influye directamente en las personas y en cuanto al ahorro energético, sigue siendo cuestionado. Cuando se modifican los horarios, estos cambios provocan efectos fisiológicos que afectan al insomnio, estado de ánimo y dan dolores de cabeza y náuseas. Aunque se ha propuesto eliminar este cambio de hora, lo cierto es que sigue en pie.

Este es el día exacto para el cambio de hora: hasta cuándo se seguirá haciendo en España

Para ser exactos, el cambio de hora de invierno a verano, se va a realizar el próximo día 30 de marzo (madrugada). Concretamente, los relojes que se cambien a mano o los que lo hagan de forma automática, pasarán de las 2:00 am a las 3:00 am. De tal forma, las tardes se volverán más largas en cuanto a luz se refiere. Una vez se haga este cambio, no volverá atrás hasta el 26 de octubre, cuando a las 3:00 serán las 2:00, volviendo al actual horario de invierno. Todo esto se puede ver reflejado en el BOE, donde se fija dicho calendario, el cual cumple con el Real Decreto 236/2002.

En España, a fecha de 2022, el BOE publicó que esta medida se haría hasta el 26 de octubre de 2026. De esta forma, puede que sea la última vez que se cambie el reloj de hora, quedando establecidos los siguientes cambios futuros (todos en domingo):

30 de marzo de 2025

26 de octubre de 2025

29 de marzo de 2026

25 de octubre de 2026

Recordar que en 2018, la Comisión Europea sacó a la luz la opción de eliminar para siempre este cambio de hora en los países miembros. De esta forma, se puede dejar uno u otro horario de forma fija (invierno o verano). Dicha normativa estaba prevista que entrase en vigor en 2021, por parte del Parlamento Europeo, pero el Covid-19 y la guerra de Ucrania, hicieron retrasar su aplicación.

Ya sabes cuál es el próximo día para cambiar la hora en España, y si además, te gustaría saber más noticias sobre estilos de vida, no dudes en visitar dicha sección especializada en esta temática.