¿Estás buscando empleo? Desde Anitin Panes Especiales, fabricante de picos y rosquillas e interproveedor de Mercadona, con el pan con ajo y perejil y con tomate y orégano, tiene una oferta de empleo. En este caso, busca 10 operarios/as de producción para trabajar en su fábrica de Carlet, Valencia. Tanto si tienes experiencia como si no, no pasa nada, ya que la empresa te acompaña en todo momento. Ahora bien, si tienes posibilidad de empezar a trabajar en los próximos días, no lo dudes y echa un vistazo a la información que te detallamos en esta noticia sobre estos puestos de trabajo para enviar el currículum, hoy mismo.

ANITIN busca ampliar su plantilla con 10 nuevos puestos de trabajo en su fábrica de Carlet (Valencia): plazo de inscripción abierto

La empresa Anitin está ofreciendo 10 puestos de trabajo en su fábrica valenciana de Carlet, donde vas a trabajar hasta verano. Finalizado este, si ambas partes, empresa y tú, os gustáis, el contrato se hará indefinido. Además, en los descansos del trabajo, vas a tener una zona donde podrás relajarte y tomarte un café, comer bien con el microondas o de nevera. Lo mejor es que vas a contar con servicio de fisio y pilates para que lo uses cuando te dé la gana o apuntarte al running con el equipo Aniteam.

El equipo de selección busca actualmente personal, sin necesidad de experiencia ni estudios en esta fábrica de Anitin, en Carlet. De esta forma, se busca reforzar el equipo de 100 trabajadores con esta nueva oferta de empleo. El contrato que se ofrece es a jornada completa con turnos rotativos de mañana, tarde y noche y también durante los fines de semana. La incorporación a esta planta es inmediata, donde te encargarás de tareas de tría, empaquetado y control de etiqueta.

Aunque solo nos hemos enfocado en esta oferta de empleo, ten en cuenta que existen 8 más donde se buscan técnicos de calidad, responsable de calidad (Jerez de la Frontera, Cádiz), fisioterapeuta, adjuntos de responsable y para la realización de prácticas.

Cómo enviar el currículum a esta oferta de empleo de ANITIN

Si deseas conocer todas las ofertas de empleo para trabajar en Anitin, junto con los requisitos y condiciones, puedes acceder al portal de empleo de la empresa. Una vez dentro vas a ver todas las oportunidades laborales. En el caso de optar a alguna de estas 10 vacantes de las que hemos estado informando en esta noticia, deberás entrar directamente a la oferta de trabajo, y pulsar en “Inscribirme en esta oferta” para adjunta el CV.

