La inflación sigue afectando no solo a nuestro país sino a toda Europa. La subida de los precios de la energía, entre otros, presiona al Banco Central Europeo sobre los recortes de interés. La zona euro lleva tres meses en los que la inflación está al alza, el precio del petróleo y el gas natural están aumentando después de una época de estabilidad, aunque de momento no es preocupante.

Todo este escenario ha hecho que en enero el euríbor se sitúa unas décimas por encima del pasado diciembre. Esta semana ha llegado a alcanzar el 2,612%, una décima por encima del 2,43% del último mes de 2024. Esto no solo indica una leve subida del euríbor este mes, sino que implica una frenada al rápido descenso que experimentó este interés durante el 2024. En enero de 2024 se situaba en 3,60% y, tras experimentar pequeñas subidas mes a mes, llegó marzo en 3,72, el máximo del año pasado. A partir del tercer mes, el euríbor comenzó a bajar hasta quedar en diciembre con un 2,43%.

Predicciones para los próximos meses de 2025

Partiendo de esta base, el camino que tomará el euríbor durante los próximos meses será, según los expertos, el de la moderación. Es decir, se estabilizará y no bajará tan rápido como en 2024. No obstante, las predicciones más optimistas apuntan a que se podría cerrar este año con hasta un punto de bajada porcentual y que cayese hasta un 1,5%. Pero para eso, en junio el euríbor se tendría que situar alrededor del 2%, si no el escenario del 1,5% será complicado.

La próxima reunión del BCE se producirá el próximo 30 de enero y según lo que se acuerde en ese encuentro, se podrán hacer predicciones más ajustadas sobre la evolución del euríbor durante este año. El porcentaje del euríbor es especialmente relevante para aquellos que tienen o quieren solicitar una hipoteca variable. Los créditos se suelen revisar una vez al año y las cuotas suben o bajan según lo haga el euríbor. Es decir, si el euríbor sube, así lo hacen las hipotecas variables.

Pedir una hipoteca variable en 2025

A pesar de este pequeño repunte en enero, los expertos apuestan porque el euríbor seguirá bajando mes tras mes, aunque no lo haga a la velocidad del año pasado. Y, además, en ningún momento llegará a subir hasta los porcentajes de 2023, que sobrepasaban el 4%, al menos en 2025. Por lo que sigue siendo un buen momento para solicitar una hipoteca variable, según nuestras posibilidades y seguridad financiera.

En comparación con el 2023, aquello que, por ejemplo, tengan una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, su cuota ahora bajará hasta 90 euros, lo que supone un ahorro anual de 1.100 euros al año. A pesar de este ahorro que da un respiro a los hipotecados, el precio de la vivienda subió hasta un 4% en 2024, y se prevé que para 2025 estos precios sigan subiendo.

