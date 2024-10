Luego de tantos años de trabajo, son muchas las personas que ansían cumplir con los requisitos establecidos por la Seguridad Social para obtener, por fin, la pensión contributiva o la jubilación que les corresponde. En España, son más de 10 millones de personas quienes reciben esta prestación tras años de empleo. Por ello, el cambio confirmado por el Gobierno afectará directamente a aquellos que están próximos a acceder a la prestación de jubilación, con el ajuste en la edad de retiro previsto para 2025. La modificación ya ha sido oficializada y contiene datos clave.

Confirmado el cambio en la edad de jubilación para 2025

Actualmente, la edad legal de jubilación está fijada en 65 años, pero los requisitos se verán modificados en los próximos años, a partir de 2025 y de forma permanente en 2027. Las condiciones para acceder a la prestación experimentarán un cambio, y aquellos que estén listos para retirarse deberán cumplir con nuevos parámetros que hasta 2024 no se exigían. Será necesario extender la vida laboral, y ya no se podrá acceder a la jubilación a los 65 años sin cumplir otros requisitos específicos. Ahora será necesario contar con 38 años y 3 meses de cotización en la Seguridad Social para ello.

De modo que, si deseas acceder a la jubilación y no cumples con la edad o los años cotizados, tu solicitud se denegará hasta que cumplas estrictamente los requisitos. Por lo tanto, si no tienes los años cotizados requeridos, deberás esperar hasta los 66 años y 8 meses para jubilarte. Así será en 2025, aunque en 2026 y 2027 se realizarán más ajustes para extender la vida laboral lo máximo posible. Según el Gobierno, esta medida pretende hacer el sistema de pensiones más eficiente y sostenible en España.

Para 2026, si deseas jubilarte a los 65 años, podrás hacerlo si has acumulado los 38 años y 3 meses de cotización. Pero si no cumples este requisito, tendrás que esperar a los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación. Esto implica un retraso de dos meses en el acceso a la prestación por retiro. Ya en 2027, la edad de jubilación se establecerá en 67 años para quienes no cumplan con los 38 años y 6 meses de cotización. Aumentando en tres meses los requeridos actualmente. Con este ajuste, el aplazamiento para acceder a la jubilación es evidente.

Motivos de la Seguridad Social para el cambio en la jubilación

Según la Seguridad Social, estos cambios en el sistema de jubilación responden a la intención de hacer el sistema de pensiones más sostenible y rentable para el Estado, incrementando el tiempo de cotización de los trabajadores. Con este nuevo esquema, la recaudación aumentará, y los fondos de pensiones asignados a cada trabajador estarán en línea con sus aportaciones. Es crucial, no obstante, revisar el historial de cotización para evitar problemas con la Seguridad Social en el futuro. También será fundamental considerar el año en que se presentará la solicitud de jubilación.

La edad de jubilación legal variará año tras año conforme a los cambios confirmados por el Gobierno y la Seguridad Social.