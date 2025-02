Cuando tenemos un jardín en casa, es bonito verlo rodeado de plantas y algún que otro árbol. Además, si se trata de un frutal mejor todavía, ya que nos dará ricos bocados. Bien, a la hora de plantar un árbol en el espacio exterior de nuestra casa, en este caso, un jardín, debemos tener en cuenta varios factores, sobre todo en cuanto a las raíces. Cuando crecen mucho o tenemos una piscina cerca, van a dañar el suelo, levantándolo o causando algún desperfecto. Incluso pueden atravesar la pared de la piscina. Por ello, lo ideal es encontrar un árbol que no sea invasivo y que si además da fruta y se puede usar como sombra, mejor que mejor.

Qué propiedades tiene este la fruta de este árbol tanto para la salud como para el jardín

El árbol al que hacemos referencia y cuya fruta se ha usado durante milenios con usos medicinales, es el granado. Se trata unaplanta que crece sin crear problemas de raíces invasivas, y cuyas ramas son abundantes, creando sombra allá donde lo pongamos. Además, su deliciosa fruta, la granada, cuenta con grandes beneficios médicos, ya que contiene antioxidantes (polifenoles) y vitamina C, E y K, que ayudan a la inflamación, artritis (flavonoles), sistema inmune (antivirus) y contra el estrés oxidativo, entre otros.

Fruta granada abierta

Las dimensiones del árbol del granado, suele tener un promedio de 5 metros de altura y se adapta a diferentes condiciones, resistiendo a variados climas (fríos y cálidos) en el jardín de tu casa. Además, de los beneficios médicos antes indicados, también vale como paraguas para el verano, con lo que tendremos una sombra en cualquier parte que se plante.

Árbol de granado

Cuidados básicos del granado

Tener plantas y árboles requieren de tiempo, cariño y paciencia, y es algo que no es fácil de llevar, sobre todo cuando se tratan de las más sensibles. Luego hay otras que no necesitan tanto cuidado y ojo, puesto que tienen un mantenimiento y cuidado sencillo. En este caso, para cuidar de este árbol del granado, tan solo necesita luz natural y sol, y no requiera mucha agua, regándose entre 1 y 2 días a la semana. Ahora bien, si quieres que te dé buenas granadas, sombra y bien cuidado en general, lo ideal es usar abonos orgánicos de descomposición lenta.

Aun así, siempre puedes plantar lo que más te guste en tu casa, con cuidado del lugar, entre otros factores. Bien, si quieres seguir informado sobre otras noticias sobre estilo de vida, en este caso para tu hogar, no dudes en ver más publicaciones.