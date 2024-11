Mucho antes de que toda la música se pudiera encontrar en Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma digital, existían los CD’s. Los verdaderos amantes de la música añadían algo a su colección cada vez que alguno de sus artistas favoritos lanzaba un álbum nuevo. Se trataba de una especie de ritual para ellos, quienes juntaban moneda por moneda para ir a las tiendas musicales y adquirir el nuevo material discográfico de esos artistas que les llenaban el alma. Sin embargo, la tecnología avanzó y todas esas canciones se digitalizaron, por lo que los CD’s quedaron de lado en áticos o sótanos, o incluso algunos terminaron en la basura. Esto puede haber sido una mala decisión, debido a que existen discos de los años 80, 90 y 2000 que ahora tienen precios que casi llegan a los 10.000 euros.

La lista de discos «raros» con impensados precios

El portal MyLondon.news hizo una lista con los discos que actualmente tienen mucho valor y hay algunos muy llamativos. Uno de los primeros en la lista es «The Future of Rock and Roll», de Bruce Springsteen, que lanzó en 1988 como un disco promocional en Japón. Su precio es de 1.323 euros, ya que es un material muy complicado de encontrar. Otra edición muy cotizada es «My Name Was Prince», de Prince. En 1993, The Purple Man lanzó solo 50 copias de esta colección, con el objetivo de promocionar su álbum «The Hits/The B Side». Si encuentras una edición de estas, tienes que saber que su precio es de 5.700 euros. ¿Impresionante, verdad?

Pero este precio no es nada comparado al que tiene el disco debut de Paris Hilton, llamado «Paris». Actualmente, este álbum cuesta unos 9.455 euros. Su precio se debe a que el famoso artista Banksy puso alrededor de 500 copias falsas del álbum en las tiendas en 2006, reemplazando el CD de Paris por uno que incluía remezclas de Danger Mouse (puedes escucharlo aquí). A esta lista también se agrega la copia del primer EP de Coldplay, lanzado en 1998, el cual quedó solo en manos de sus amigos y ejecutivos del sello. Actualmente, esa copia vale casi 1.890 euros.

Hacia el final de la lista quedan algunas joyitas casi «inéditas» por las que los coleccionistas se vuelven locos. Uno de ellos es el sencillo llamado «Pennyroyal Tea» que Nirvana lanzó en 1993. Se trataba de una versión alternativa a la canción de «In Utero». Salió en abril, pero ese mismo mes Kurt Cobain murió, por lo que el CD fue sacado del mercado. Pese a ello, todavía quedan unas copias dando vueltas por ahí y tienen un precio aproximado de 2.364 euros.

Michael Jackson es un nombre que no podía faltar aquí. Si bien a lo largo de su carrera lanzó miles de discos, puede que nunca hayas oído hablar de «Smile», single lanzado en 1997 únicamente en Austria. En esa época, se canceló y nunca más se volvió a imprimir. Hoy en día quedan pocos discos y se venden casi por 1.890 euros. Y para finalizar esta lista tenemos a «Sound+Vision» de David Bowie (1989). Solo se lanzaron 350 copias de la compilación y hoy cuesta entre 70 y 400 euros.

El sueño de todo coleccionista

Como puedes ver, se tratan de discos de artistas de gran éxito y que cuentan con reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo, los discos con precios más altos son aquellos de edición limitada. Aunque en esta lista también están aquellos que, por una razón en particular, vieron afectada su edición. Asimismo, solo quedan pocos ejemplares dando vueltas por ahí, lo que eleva su precio en el mercado. Por el precio que valen y por el valor que tiene para la música, se podría decir, sin dudas, que tener estos CD’s es el sueño de todo coleccionista.

