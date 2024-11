La llegada del invierno está muy cerca y las temperaturas bajas ya comienzan a sentirse. Por ello, muchas personas ya han comenzado a preparar sus hogares para no pasarla mal durante esta época tan fría del año. Durante esta temporada, los sistemas de calefacción se vuelven algo esencial para mantener un ambiente acogedor y cálido en los hogares. Hay múltiples opciones en el mercado, sin embargo, se busca una alternativa que combine eficiencia, coste y facilidad. Esto lo consiguió Lidl, quien puso a la venta un invento a 34,99 euros con el que ya no necesitarás más radiadores. ¿Lo mejor de todo? No necesita instalación.

Como respuesta a la demanda estacional, Lidl ha introducido una serie de soluciones para enfrentar la época fría que se avecina. Entre estas, destaca un producto innovador que está capturando la atención de los ciudadanos españoles. Se trata de un radiador de aceite de la marca SilverCrest, que se presenta como una alternativa eficiente a los radiadores que ya todos conocemos. Dicho dispositivo no requiere de instalación, lo que lo convierte en una opción ideal para todas aquellas personas que están en busca de practicidad sin sacrificar el confort.

Características de los radiadores de aceite que vende Lidl

El radiador SilverCrest tiene una potencia de 1500W y se distingue por su capacidad de proporcionar calor de manera uniforme y eficiente. Está equipado con siete elementos de calentamiento y un sistema antihielo. Asimismo, asegura que el hogar se mantenga cálido incluso en los días más fríos. Además, su termostato de regulación continua y sus tres niveles de temperatura permiten a los usuarios personalizar el calor según sus gustos, lo que garantiza un ambiente siempre a medida.

Una de las características más atractivas de este radiador es su diseño, que otorga seguridad y movilidad. Con un precio de 34,99 euros, según la tienda online de Lidl, el dispositivo incluye protección antivuelco y contra sobrecalentamiento. También cuenta con un sistema de apagado automático que minimiza los riesgos. Además, su diseño portátil, con ruedas de deslizamiento suave y hueco de agarre, facilita el traslado del radiador de una habitación a otra. En resumen, el radiador de aceite que puedes encontrar en todas las tiendas de Lidl se posiciona como una de las opciones más destacadas para quienes buscan una solución de calefacción práctica, asequible y segura. Se trata de un elemento que comenzaremos a ver en todos los hogares de España durante este invierno debido a su bajo precio y a sus características útiles.

Ventajas de este nuevo electrodoméstico

Bajo consumo : los radiadores que venden en Lidl aseguran un consumo eléctrico contenido . Se puede regular con termostatos y apagarse cuando no se necesitan, por lo que pueden considerarse un electrodoméstico de bajo consumo.

: los radiadores que venden en Lidl aseguran un . Se puede regular con termostatos y apagarse cuando no se necesitan, por lo que pueden considerarse un electrodoméstico de bajo consumo. Regulación de temperatura y apagado : dispone de un sistema de regulación y apagado automático . Esto permite determinar la temperatura deseada, y una vez que se llega a ella, se apagan hasta que el ambiente se enfríe, momento en el que se volverá a activar.

: dispone de un y . Esto permite determinar la temperatura deseada, y una vez que se llega a ella, se apagan hasta que el ambiente se enfríe, momento en el que se volverá a activar. Mantenimiento del calor : los radiadores de aceite consiguen mantener el calor en el ambiente durante 45-60 minutos tras ser apagados. De esta forma, hasta que ese líquido no se enfríe por completo, las placas metálicas continuarán desprendiendo aire caliente.

: los radiadores de aceite consiguen mantener el calor en el ambiente durante tras ser apagados. De esta forma, hasta que ese líquido no se enfríe por completo, las placas metálicas continuarán desprendiendo aire caliente. Portabilidad : la mayoría de los modelos de estos sistemas de calefacción incorporan ruedas . Esto permite llevarlo de un lado a otro, sin necesidad de instalación, debido a que solo necesitamos enchufarlos a la corriente eléctrica.

: la mayoría de los modelos de estos sistemas de calefacción incorporan . Esto permite llevarlo de un lado a otro, sin necesidad de instalación, debido a que solo necesitamos enchufarlos a la corriente eléctrica. Poco ruido y fácil mantenimiento: se tratan de aparatos que funcionan de forma silenciosa.

Además, no emiten zumbidos ni ruido alguno. Tampoco necesitan cambiar ni recargar su fluido térmico, y para su mantenimiento, solamente será suficiente con limpiarlos cada cierto tiempo.