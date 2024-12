Entre las numerosas normativas diseñadas para proteger la salud de los conductores al volante, la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con un listado de medidas que incluye desde la pérdida de puntos en el carné de conducir hasta multas cuantiosas que es mejor evitar. Estas acciones están en línea con la postura adoptada por el Gobierno de España para mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes anuales en el país. Por ello, las sanciones graves pueden derivar en la pérdida de puntos del carné y, en los casos más extremos, en su retirada definitiva. Obligando al conductor a superar nuevamente el examen para poder recuperar el permiso de conducción. Para solucionar la pérdida de puntos, existe una alternativa interesante que puede ayudarte a recuperar puntos en tu carnet.

Consigue los dos puntos extra que ofrece la DGT

Esta solución está disponible para aquellos conductores que no hayan alcanzado los 15 puntos, que es el máximo permitido en el sistema de puntos de la DGT. Obtener estos dos puntos adicionales es posible mediante un curso sencillo que, según la experiencia de numerosos conductores, resulta fácil de superar.

Este curso, que se comenzó a implementar en 2022 exclusivamente para motociclistas, ha ampliado progresivamente su disponibilidad para conductores de otros vehículos. Aunque no es obligatorio, es una herramienta muy útil para reforzar los conocimientos sobre las señales de tráfico y las normas viales, contribuyendo a una conducción más segura. Con esta formación, los conductores pueden refrescar y ampliar su conocimiento sobre las normas de circulación. Lo que no solo les permite recuperar puntos, sino también reducir riesgos al volante.

La DGT ofrece este curso como una oportunidad para aquellos conductores que han perdido puntos debido a infracciones o accidentes. Estas infracciones pueden variar en gravedad, desde no utilizar el cinturón de seguridad o usar el móvil mientras se conduce. Hasta faltas más graves que podrían costar hasta seis puntos del carné. Es importante recordar que este curso también fomenta un compromiso con la conducción responsable y eficiente, un enfoque que no solo ayuda a mejorar la seguridad vial. Si no que también contribuye al cuidado del medioambiente. Además, proporciona pautas para mejorar la autonomía del vehículo y reducir el consumo de combustible. Lo que resulta beneficioso tanto para el bolsillo como para el planeta.

Detalles clave sobre el curso

Aunque este curso aún no ha sido implementado oficialmente, es fundamental estar atento a las actualizaciones de la DGT para no perder la oportunidad de aprovechar esta iniciativa. Desde nuestro portal, actualizaremos diariamente con información sobre este y otros temas de interés relacionados con la seguridad vial. En resumen, la posibilidad de recuperar puntos a través de esta formación supone una gran oportunidad para aquellos conductores que desean mejorar su historial en la conducción y conducir de forma más segura y eficiente.