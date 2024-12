En relación con la lucha por reducir la contaminación ambiental y eliminar la emisión de gases como el dióxido de carbono producido por los automóviles, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado con claridad una serie de medidas que se aplicarán de manera progresiva para restringir la circulación de determinados tipos de vehículos. Este plan afecta especialmente a los coches que tienen las etiquetas B y C, y en mayor medida, a aquellos clasificados con la etiqueta A.

Las sanciones para ciertos vehículos que circulen por áreas específicas de las grandes ciudades ya han sido confirmadas por la DGT en toda España. Por ello, es fundamental prestar atención a estas regulaciones y ser conscientes de las posibles repercusiones si posees un vehículo considerado contaminante debido a su tipo de tracción mecánica.

Graves sanciones de la DGT para coches con etiqueta B y C

A partir de las nuevas disposiciones de la DGT, hay zonas donde se ha prohibido la circulación de coches que no cumplan con los requisitos establecidos por la ley para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Las que son perjudiciales para el medio ambiente. En Madrid, esta normativa ya es una realidad y se está expandiendo por todo el territorio, particularmente en municipios con más de 50.000 habitantes.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han implementado como una normativa estricta que limita el tráfico de vehículos con etiquetas específicas, permitiendo únicamente la circulación de aquellos que poseen la etiqueta Cero o la ECO. Ya que no generan un impacto ambiental significativo.

Aunque los coches con etiqueta A son los más afectados, los vehículos con etiquetas B y C también enfrentan restricciones crecientes. Estas limitaciones ya son visibles en lugares como Barcelona y ciertas áreas de Madrid, donde solo los vehículos que cumplen requisitos específicos pueden circular por zonas céntricas o áreas como Plaza Elíptica. Desde junio de 2024, las restricciones están en vigor y se prevé que su impacto aumente con el tiempo, mediante controles que incluyen cámaras de seguridad. Las cuales ya están operativas y cuya instalación se ampliará debido a la alta demanda.

Los vehículos sancionados serán identificados por cámaras que registrarán su matrícula, enviando la información directamente al sistema de la DGT. De este modo, queda claro que la circulación en determinadas áreas está restringida, con el riesgo de recibir multas económicas significativas.

Más cambios para las etiquetas B y C

Aunque por ahora las restricciones no afectan directamente a todos los coches con etiquetas B y C, se espera un cambio radical para 2030. Cuando se prohibirá la circulación de estos vehículos en las principales zonas urbanas de ciudades específicas en España. Este modelo sigue el ejemplo de otras ciudades europeas, donde las restricciones también se están aplicando de forma progresiva. Por ejemplo, en Barcelona, los coches con etiqueta B tendrán una prohibición absoluta en el futuro cercano, mientras que los vehículos con etiqueta C tendrán un margen más amplio. Aunque las restricciones también aumentarán con el tiempo. En Madrid, las normativas son algo más flexibles fuera de las Zonas de Bajas Emisiones. Pero se endurecerán progresivamente con el objetivo de lograr un aire más limpio y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta iniciativa, respaldada por la Unión Europea, busca transformar el tráfico urbano y reducir drásticamente la contaminación, alineándose con los compromisos medioambientales internacionales.