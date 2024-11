Los casos de incendios en viviendas parecen estar en aumento, tras un lamentable informe realizado por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos en España. Así, la preocupación crece y, según los datos de 2021, esta cifra ya alcanzaba los 127.600 casos anuales, un número que sigue en ascenso debido al creciente uso de aparatos electrónicos en casa. Aunque muchos restan importancia a este riesgo, la solución puede ser tan simple como desenchufar estos dispositivos antes de salir de casa para evitar posibles cortocircuitos que originen incendios y acaben propagándose por todo el hogar. De esta manera, reducimos el riesgo de perderlo todo. A continuación, detallaremos los aparatos que podrían suponer un peligro si no tomamos precauciones.

Lista de aparatos que pueden generar incendios en tu casa

Aunque algunos de estos dispositivos son de uso diario y otros no pueden ser desenchufados —por ejemplo, la nevera—, es posible ahorrar energía y minimizar riesgos desenchufando otros aparatos cuando no están en uso. Los dispositivos que generan calor y consumen más corriente interna, como las estufas eléctricas o calefactores, representan mayor riesgo. En invierno, cerramos puertas y ventanas para conservar el calor, pero esta combinación puede poner en peligro nuestro hogar y nuestra familia. Por ello, se recomienda desenchufarlos al salir o al dormir para prevenir incendios. La peligrosidad no solo proviene del aparato en sí, que puede fallar internamente, sino también de objetos cercanos que pueden incendiarse rápidamente.

Conociendo estos datos, es importante que desenchufes las estufas eléctricas y mantengas cualquier objeto inflamable, como muebles o ropa, alejados de ellas. Otros dispositivos que también pueden ser peligrosos son aquellos que, aunque parezcan inocuos, pueden provocar situaciones de riesgo, como la máquina de coser. La recomendación en los manuales de estos aparatos suele ser desenchufarlos cuando no están en uso y mantenerlos fuera del alcance de los niños. Un niño podría sentirse atraído a jugar con las piezas de la máquina, lo que podría provocar un sobrecalentamiento o incluso un accidente eléctrico.

Además, en días de tormenta, estos aparatos eléctricos se vuelven aún más peligrosos debido a sus componentes metálicos que pueden ser altamente conductores y, en combinación con rayos o cortes de energía, pueden representar un riesgo grave para la seguridad del hogar. Por esto, es recomendable extremar la precaución en épocas de lluvias intensas o tormentas eléctricas.

Más electrodomésticos peligrosos con riesgo de incendio

Aunque pueda parecer inofensivo, el tostador es uno de los electrodomésticos más peligrosos, según estudios realizados en Estados Unidos. Es un dispositivo de uso cotidiano que puede causar cortocircuitos, generando situaciones trágicas como las que sucedieron hace meses en Valencia. Para reducir el riesgo, MAPFRE y otros estudios relacionados recomiendan evitar alargadores o adaptadores que puedan sobrecargar la instalación eléctrica. También es esencial contar con una instalación de enchufes de calidad, verificando que esté en buen estado, y realizar un mantenimiento regular de estos aparatos. Estas simples precauciones pueden marcar la diferencia en la seguridad de nuestro hogar y familia.