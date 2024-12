El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha planteado la posibilidad de poner fin a la gratuidad y descuentos en los abonos del transporte público. Asimismo, los boletos para trenes de Media Distancia y Cercanías aumentarán su precio para el próximo año. Dicha medida, introducida para aliviar la economía familiar frente a la inflación, tendría su final el 31 de diciembre de 2024. Si bien sostuvo que es muy difícil que esta estrategia se extienda, aseguró que exploran nuevas alternativas para ayudar a los ciudadanos.

En una reciente entrevista con Cadena Ser, Puente ahondó en la situación por la que atraviesan los descuentos y gratuidad de los abonos. El ministro destacó que su continuidad dependerá de las negociaciones presupuestarias y de otras decisiones del Gobierno nacional. Aun así, él tiene clara su postura de cambiar esta estrategia. Según explicó, la apuesta sobre el transporte público debe ser más que nada apuntando a la calidad, el confort y la puntualidad. «Ahí es donde hay que hacer un esfuerzo«, manifestó.

El representante del Gobierno asegura que, si se hace énfasis en esas cuestiones, el servicio puede atraer más usuarios. Para él, se ganará muchos más adeptos al transporte público si les dan más calidad, más fiabilidad y más frecuencia, y no por el precio del abono. Sin embargo, no descarta la implementación de estrategias para ayudar a los sectores más vulnerables y que el boleto no se les torne difícil de comprar.

¿Qué estrategias aplicará el Gobierno para ayudar a los sectores sociales más vulnerables?

El ministro de Transporte aseguró que ya trabajan en abonos sociales y en incentivos para los usuarios frecuentes. Asimismo, sugiere una modalidad de pago ajustada al uso real. Otra estrategia es trabajar en una forma de pago a mes vencido, en función del número de usos que haya hecho cada ciudadano. Para ellos, el precio será más barato. Esto permitirá otorgar el beneficio de descuentos al usuario, pero fomentando el uso del transporte público. De igual forma, nada de esto está confirmado, por lo que habría que esperar para saber qué medidas concretas tomará el Gobierno.

Cómo quedarán los precios del transporte público en Madrid

Tal como dijimos anteriormente, las medidas que permitían el descuento y la gratuidad del abono del transporte público solo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre. A partir de esa fecha, el costo de los abonos de Media y Cercanías aumentará de forma notable. Aquí te dejamos los nuevos precios que se aplicarían en Madrid si no se renueva el plan de ayudas:

Abono Zona A : pasará de los 21,80 euros este 2024 a costar 54,60 euros .

: pasará de los 21,80 euros este 2024 a costar . Abono Zona B1 : pasará de los 25,40 euros a los 63,70 euros .

: pasará de los 25,40 euros a los . Abono Zona B2 : pasará de los 28,80 euros a los 82 euros .

: pasará de los 28,80 euros a los . Abono Zona B3 : pasará de los 32,80 euros a los 82 euros .

: pasará de los 32,80 euros a los . Abono Zona C1 : pasará de los 32,80 euros a los 82 euros .

: pasará de los 32,80 euros a los . Abono Zona C2 : pasará de los 32,80 euros a los 82 euros .

: pasará de los 32,80 euros a los . Abono Zona E1 : pasará de los 44,20 euros a los 110,60 euros .

: pasará de los 44,20 euros a los . Abono Zona E2 : pasará de los 52,70 euros a los 131,80 euros .

: pasará de los 52,70 euros a los . Abono Joven – Todas las zonas : pasará de 8 a los 20 euros .

: pasará de 8 a los . Abono 10 viajes (Zona A, ML1, EMT) : pasará de los 9,10 euros a 12,20 euros .

: pasará de los 9,10 euros a . Abono 10 viajes (ML2 y ML3) : pasará de 9,10 euros a los 18,30 euros .

: pasará de 9,10 euros a los . Abono Tercera Edad: el transporte público continuará siendo gratuito para todas las zonas.

