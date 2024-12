Entre los numerosos riesgos que existen al mantener comunicación con un desconocido a través del móvil, ya sea mediante una llamada, un SMS o WhatsApp, muchas personas desconocen el motivo real detrás de quienes realizan una llamada y cuelgan justo al contestar. Aunque las razones pueden ser variadas, en este artículo analizaremos las más recientes, que podrían ponerte en riesgo de estafas, spam u otras situaciones similares. Lo más importante es saber cómo actuar frente a estas llamadas y comprender por qué se realizan.

Las llamadas extrañas que cortan al contestar: el motivo detrás de esta práctica

Un método reciente, que parece estar ganando popularidad en toda España gracias a los avances tecnológicos, preocupa por su imprevisibilidad. Este consiste en llamadas que se interrumpen al instante en que descolgamos. Según varios expertos, al contestar con un «sí» o un «hola», la inteligencia artificial puede generar automáticamente una interacción diseñada para registrar nuestra voz. Este registro podría ser utilizado de forma maliciosa por ciberdelincuentes, manipulando la grabación para engañar a empresas o incluso a nuestros seres queridos.

Por ello, es fundamental evitar contestar llamadas de spam o de números desconocidos. Aunque este método es bastante avanzado y no siempre está al alcance de todos los estafadores, es una práctica que podría ir en aumento dependiendo del nivel de sofisticación de los grupos dedicados al fraude.

No obstante, también existe una técnica más tradicional detrás de estas llamadas que cuelgan al descolgar. En este caso, un sistema automatizado (bot) redirige la llamada a un operador humano, generalmente de un centro de atención telefónica. Este operador, posteriormente, intentará ofrecer servicios o productos. Aunque no se trata de una estafa, esta práctica suele ser una forma molesta de spam, ya que, si todos los operadores están ocupados, no recibiremos respuesta inmediata.

Las empresas utilizan este método para maximizar el tiempo productivo de sus operadores, intentando que estos estén siempre atendiendo llamadas de posibles clientes. Sin embargo, esta técnica ha sido ampliamente rechazada por los receptores y raramente logra el éxito deseado por las empresas.

Otros métodos comunes

De forma similar a la automatización de llamadas, existen empresas que comercializan listados de números telefónicos identificados como potenciales compradores. Según los expertos, determinan que alguien es un posible cliente si responde a una llamada de un desconocido. En este caso, al descolgar, los emisores de la llamada simplemente cuelgan, registrando tu número como válido para futuras ofertas. Si no quieres formar parte de este tipo de listados, puedes recurrir a la Lista Robinson, un servicio que te permite bloquear publicidad no deseada de compañías a las que no has dado tu consentimiento. Una vez solicitado, tu número de teléfono, correo electrónico o dirección postal quedarán protegidos en un plazo de hasta tres meses.

Recuerda que proteger tus datos personales es clave para evitar inconvenientes innecesarios. Si necesitas más recomendaciones o consejos para tu día a día, en nuestro portal publicaremos noticias de lo más interesantes para todos los españoles.