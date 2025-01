La segunda mano se ha convertido en el fenómeno estrella del año: desde la moda hasta los muebles, pasando incluso por el equipamiento deportivo, los gigantes de la distribución están sacando partida de la creciente demanda de productos de re-uso. Tiendas Decathlon, Ikea, Zara y son algunos de los nombres que figuran en esta nueva tendencia, cuya principal baza es reducir el desperdicio y fomentar la economía circular, un modelo que busca alargar la vida útil de los artículos para minimizar el impacto medioambiental y optimizar recursos.

El contexto detrás del auge de la reventa y su relevancia en la economía circular

En los últimos meses, diversas compañías han anunciado lanzamientos o expansiones de plataformas de segunda mano, rompiendo barreras que hasta hace poco parecían inalcanzables para el comercio tradicional. En agosto, Ikea sorprendió con su iniciativa Ikea Preowned, un portal que permite vender y comprar muebles usados de la marca con el respaldo oficial de la multinacional sueca. Esta movida reta de lleno a los mercados digitales ya asentados, como Vinted, eBay y Wallapop.

Paralelamente, Inditex, el gigante textil gallego, puso en marcha Zara Pre-Owned, una plataforma para dar una “nueva vida” a sus prendas. Aunque no ofrece datos económicos desglosados, la firma destaca que, en países como España, la receptividad entre los compradores jóvenes ha sido notable. De hecho, la empresa contempla ampliar progresivamente este servicio a nuevos mercados de Europa.

No es un caso aislado: en 2024 se multiplicaron las propuestas relacionadas con el re-commerce (o comercio de reutilización). Mango, Shein, Kiabi y H&M lanzaron iniciativas similares, mientras que Decathlon integró un sistema de segunda vida para el equipamiento deportivo en algunas de sus tiendas. Todo indica que las marcas han hallado en la economía circular una forma de subir ventas y, a la vez, afianzar su compromiso medioambiental.

Los detalles sobre la creciente demanda y las estrategias de las grandes empresas para seducir a los consumidores

Según datos de Milanuncios, el 55% de los españoles planeó comprar productos de segunda mano durante las pasadas navidades, motivados en buena parte por la búsqueda de precios más asequibles y una creciente conciencia ecológica. Otra encuesta señala que el 67% de los consumidores en España adquiere artículos de segunda mano de manera habitual, y un 29% lo hace por razones medioambientales.

Bajo este panorama, la moda destaca como uno de los sectores más exitosos en la compraventa de productos usados. Las dificultades económicas y la tendencia a reciclar prendas han incrementado la demanda de ropa con vida anterior en casi un 75%. El empuje se refleja especialmente en el rango de edad de 35 a 44 años, donde cerca del 71% de los encuestados admite comprar artículos de segunda mano en línea, seguidos por la Generación Z, que supera el 69%.

En paralelo, un proyecto de investigación impulsado en 2020 por la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena (bajo el programa “IDIES”) profundiza en la aplicación de la economía circular en el tejido empresarial local. El estudio concluye que la reutilización de recursos y la reducción de residuos, especialmente plásticos, no solo ofrecen beneficios ambientales, sino que generan impactos positivos en la competitividad y los resultados financieros de las empresas analizadas.

La reacción de los consumidores y el impulso de la economía circular en las políticas de las marcas

La aceptación de este modelo por parte de los consumidores ha alentado a las compañías a reforzar sus estrategias de segunda mano. Ikea, por ejemplo, tras probar su plataforma online en Madrid y Oslo, decidió extenderla a todo el territorio español ante la buena acogida. En palabras de Jesper Brodin, consejero delegado de Ingka, el principal operador de tiendas Ikea, la empresa cuenta con una cuota de mercado mayor, incluso en la venta de muebles usados que en su categoría de productos nuevos.

Algo parecido sucede con Zara, que tras el lanzamiento de Zara Pre-Owned, observa que la demanda de prendas usadas no solo reduce los desechos, sino que anima a clientes que buscan ofertas más competitivas y un consumo más responsable. El interés no se limita al textil. Decathlon aprovecha este creciente gusto por la sostenibilidad para vender y reparar material deportivo, una solución perfecta para quienes desean ahorrar costes y evitar acumular objetos que no utilizan con frecuencia.

La trascendencia de la segunda mano y su futuro como pilar de la economía circular en 20

La adopción masiva de servicios de reventa y alquiler sugiere que la segunda mano dejará de ser una opción marginal para convertirse en un pilar clave de la economía circular. Analistas coinciden en que, si las multinacionales integran estos modelos de forma estructural, la industria podrá acelerar la transición hacia una producción más sostenible, reduciendo la huella de carbono y disminuyendo la sobreexplotación de recursos naturales.

El incremento en ventas y la rapidez con la que las marcas han implementado estas plataformas indica que el fenómeno no es una moda pasajera. Más bien, refleja un giro en los hábitos de compra, impulsado por la subida de precios y la mayor sensibilización ambiental entre los consumidores. En un contexto en el que el 88,89% de las empresas que aplican prácticas circulares observa retornos económicos y beneficios de imagen, todo apunta a que la segunda mano será, cada vez más, parte esencial de la oferta comercial.

El éxito de iniciativas como Ikea Preowned o Zara Pre-Owned muestra el camino a seguir para aquellas firmas que quieran adaptarse a una nueva realidad: la economía circular no solo se presenta como una exigencia ética y ambiental, sino también como un nuevo filón de mercado. Con las previsiones de crecimiento positivas y el respaldo de los clientes, el desafío para 2025 pasa por mantener el impulso y reforzar la sostenibilidad en toda la cadena de valor. De este modo, la segunda mano se afianza como una estrategia eficaz para ganar cuota de mercado y, al mismo tiempo, proteger el entorno en un escenario cada vez más consciente.

