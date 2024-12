Las modalidades de estafa que se han desarrollado en los últimos años han obligado a las personas a estar cada vez más alerta ante cada avance tecnológico y a extremar las precauciones en el uso de aplicaciones móviles, además de las tradicionales llamadas telefónicas. Estas últimas también representan un riesgo considerable debido a las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes para contactar contigo. En este caso, la estrategia utilizada tiene como fin robar datos sensibles, como los bancarios, afectando a un número considerable de víctimas que recibieron un curioso y malicioso mensaje en sus cuentas de WhatsApp. Descubre de qué se trata y evítalo a toda costa.

Roban tus datos por WhatsApp: cómo evitar las estafas

WhatsApp se ha consolidado como la aplicación de mensajería más utilizada y con mayor número de usuarios en el mundo. Por ello, se ha convertido en un blanco fácil para quienes buscan atentar contra la privacidad y obtener beneficios económicos de forma ilícita, recurriendo a estafas y otras actividades delictivas. A pesar de las constantes recomendaciones de ciberseguridad difundidas en distintos ámbitos de la sociedad, los métodos de robo de datos evolucionan constantemente. Este caso en particular permite a los delincuentes acceder a toda tu privacidad con tan solo pulsar un botón. A continuación, te explicamos cómo protegerte al utilizar tu cuenta de WhatsApp en tu móvil y evitar caer en este tipo de engaños.

La estafa comienza con una videollamada realizada desde un número desconocido que no está registrado en tu lista de contactos. Por curiosidad, muchos deciden contestar para intentar descubrir qué quieren o quién está detrás. En el transcurso de la llamada, el estafador alegará que está experimentando supuestos problemas de conectividad con su cámara. Como parte de su estrategia, pedirá que actives la opción de “Compartir Pantalla”. Este es el momento clave en el que cometes el grave error que le dará al ciberdelincuente acceso total a lo que ocurre en tu dispositivo. Una vez que el estafador obtiene acceso a tu pantalla, puede observar y registrar información sensible. Como datos privados o bancarios, utilizando técnicas de ingeniería social para engañar a las personas con menos conocimientos tecnológicos.

El siguiente paso del engaño

Después de tener acceso a tu pantalla, el delincuente utilizará la funcionalidad de WhatsApp que permite solicitar un código de seguridad mediante un SMS. Esta herramienta, diseñada para proteger tu cuenta en situaciones de emergencia, se convierte en una herramienta para tomar control de tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo. Una vez que el delincuente tiene acceso completo, podrá invadir tu privacidad y manejar tus datos más sensibles. Alertando incluso a tus contactos y familiares de manera fraudulenta. Para protegerte, es fundamental no seguir las indicaciones de desconocidos ni acceder a funciones como «Compartir Pantalla» si no tienes plena confianza en quien te lo solicita. Además, recuerda que no solo WhatsApp es vulnerable; las llamadas tradicionales también pueden ser un riesgo, especialmente si incluyen intentos de suplantación de identidad.

Si buscas más información sobre ciberseguridad y cómo protegerte de este tipo de estafas, en nuestro portal publicaremos actualizaciones diarias con consejos útiles y casos recientes. Mantente alerta y protege tu privacidad.