La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) tiene a su cargo más de 20.000 vendedores en toda España. Estos trabajadores ya forman parte del paisaje de las calles y venden los conocidos como «Ciegos». Y aunque la plantilla de trabajadores de esta fundación es bastante amplia, no cualquier persona puede ingresar a trabajar en ella. Para ser un trabajador de esta organización sin fines de lucro, es necesario cumplir ciertos requisitos, que en los próximos párrafos detallaremos. Además, hablaremos sobre el sueldo medio de un vendedor de la ONCE y los complementos que recibe por realizar su actividad laboral.

Antes que nada, es necesario recalcar el principal requisito para ser un vendedor de la ONCE: hay que tener reconocida una discapacidad superior al 33%. Los centros de la organización proporcionan información sobre todos los pasos a seguir para formar parte de la plantilla de trabajadores de esta reconocida fundación que realiza un gran trabajo social y de inclusión a lo largo de todo el país.

La plantilla de la organización está formada por una gran diversidad de personas con y sin discapacidad. Todos ellos desarrollan sus funciones laborales en distintos departamentos y cumplen roles de administrativos, profesores, rehabilitadores, oftalmólogos, programadores, juristas, comerciales, personal de relaciones públicas, entre otros. Sin embargo, son los vendedores aquellos que tienen más reconocimiento, debido a que son los que mantienen una relación más estrecha con los ciudadanos. Y ellos, como trabajadores, tienen una retribución que aparece en un convenio colectivo, que recientemente fue renovado.

¿Cuál es el sueldo de un vendedor de la ONCE según su cargo?

Los empleados del sector de ventas de la Organización Nacional de Ciegos Españoles reciben un salario en 14 pagas. Es decir, cobran su sueldo mes a mes y, aparte, dos pagas extraordinarias. Además, se dividen entre trabajadores junior y senior y, dentro de esos grupos, por niveles, que son los que determinan su retribución mensual. Aquí te dejamos una lista con estas clasificaciones y sus salarios:

Salarios en la organización para personal senior: total anual

Agente vendedor : 16.794,12 euros.

: 16.794,12 euros. Personal soporte auxiliar : 20.308 – 31.721,90 euros.

: 20.308 – 31.721,90 euros. Técnicos C : 34.720,70 euros.

: 34.720,70 euros. Técnico B : 39.360,58 – 44.628,64 euros.

: 39.360,58 – 44.628,64 euros. Técnico A: 50.552,04 – 56.870,94 euros.

Salarios para personal junior: total anual

Agente vendedor : 15.876,00 euros.

: 15.876,00 euros. Personal soporte auxiliar : 15.876,00 euros.

: 15.876,00 euros. Personal soporte especializado : 16.366,72 – 19.619,72 euros.

: 16.366,72 – 19.619,72 euros. Técnico C : 24.304,56 euros.

: 24.304,56 euros. Técnico B : 27.552,42 – 31.240,02 euros.

: 27.552,42 – 31.240,02 euros. Técnico A: 35.386,40 – 39.809,70 euros.

Tal como ves, el sueldo mínimo para un vendedor de la ONCE es el de Agente Vendedor, quien cobra 1.134 euros brutos mensuales, mientras que el que más gana es el Técnico A senior, con 4.062,21 euros brutos al mes. ¿Impresionante, verdad? De igual forma, esto no se queda aquí, sino que todos los trabajadores reciben complementos en función de la escala a la que pertenezcan.

Convenios que regulan el salario de estos trabajadores

El convenio firmado en abril de 2024 establece la existencia de una prima de participación. Esta se calcula con base a las cuentas anuales auditadas del ejercicio anterior, en este caso 2023. El importe de esa prima en resultados globales se aumentará en 3.500.000 euros. Dicha cantidad se reparte conforme a unos requisitos establecidos por el mismo convenio de trabajadores. El documento legal puede consultarse en la web del Boletín Oficial del Estado.