Científicos han afirmado que la planta del orégano es más que un potenciador del sabor para los platos de comida. De hecho, se trata de una hierba aromática que ha cogido poco a poco un lugar entre las personas, como medio para el tratamiento de las inflamaciones y el dolor articular. Así lo afirman investigadores de Alemania y Suiza, que han descubierto una sustancia capaz de aliviar dichas patologías, entre otras.

Más de 70% de los casos de las pruebas han visto una reducción de la inflamación

En la Universidad de Bonn, Alemania, y el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich (ETH), se hicieron pruebas en ratones, a los que se les administró beta-cariofilina (E-BCP), un principio activo del orégano. Los resultados obtenidos dieron una disminución en más del 70% de los casos en la inflamación de sus patas. Además, es el mismo estudio, sacaron la conclusión que también puede hacer frente con la osteoporosis.

planta de orégano

Por tanto, se puede decir que el orégano ayuda contra la artrosis, una enfermedad articular que causa dolor, inflamación, rigidez y que es degenerativa. Su afección es más recurrente en rodillas, cadera, columna y mano. En España, la padecen unos 7 millones de personas, según el Dr. Francisco Blanco, reumatólogo del hospital de A Coruña. En este sentido, el orégano es un buen aliado contra esta enfermedad.

Así actúa el orégano en el cuerpo humano

Otro de los beneficios del orégano, se ha visto en el aceite extraído del mismo, demostrando poder antiinflamatorio y analgésico del dolor de muelas. Esta planta está relacionada con otras como la menta, la mejorana, el tomillo y la albahaca, siendo parte de la tradición culinaria. Los compuestos del orégano, como el carvacrol y el timol, son antiinflamatorios, ayudando también a la artritis (inflación de los huesos). A esto hay que sumar que también son antioxidantes y antitumorales. Este estudio se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Además, su contenido en antioxidantes, que luchan contra los radicales libres, y que estimulan la producción de colágeno. Por tanto, fortalece las articulaciones y mejora la flexibilidad de cartílago y tendones.

Para terminar, saber que el orégano contiene potasio, vital para el equilibrio de electrolitos y una buena función muscular. Bien, para seguir al día sobre más noticias relacionadas con estilo de vida, no dudes en visitar la sección especializada de esta web de información.