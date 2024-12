La Seguridad Social en España ha planteado y llevado a cabo reformas significativas para incrementar la edad de jubilación, afectando a los posibles pensionistas que deseen retirarse tras cumplir una cierta cantidad de años trabajados. Esta medida, implementada como parte de la reforma de las pensiones de 2011, introdujo modificaciones en los años necesarios de cotización y en la edad ordinaria para acceder a una pensión contributiva.

De manera gradual, pero con cambios que algunos consideran drásticos, se han incrementado los requisitos para poder acceder a la prestación. Buscando mitigar el impacto del envejecimiento de la población, que representa un elevado coste para el gasto público anual.

Cómo conseguir la jubilación de forma rápida según la Seguridad Social

Los cambios introducidos han generado cierta confusión entre los futuros pensionistas. Es importante tener claro que, para acceder a una pensión contributiva, es obligatorio haber cotizado al menos 15 años. De los cuales, dos deben haberse trabajado durante los últimos 15 años anteriores a la solicitud. En cuanto a la edad, si no alcanzas los 66 años y 6 meses en 2024, no podrás recibir la pensión completa. Sin embargo, si has cotizado más de 38 años, solo será necesario tener 65 años para acceder a la totalidad de la pensión.

Con vistas al futuro, las modificaciones serán más evidentes en 2025, cuando la edad mínima para acceder a la pensión contributiva sin penalización aumentará a 66 años y 8 meses. Esto supone un incremento de dos meses respecto a 2024. Finalmente, en 2027, la edad ordinaria para la jubilación se fijará en los 67 años. Además, si no alcanzas los 38 años de cotización necesarios, no podrás solicitar la jubilación anticipada. Aunque podrías optar a otros subsidios o ayudas proporcionados por la Seguridad Social.

Posibles soluciones para quienes no cumplen los requisitos

Si no cumples con los 15 años mínimos de cotización, existe la posibilidad de planificar un cambio en tus contribuciones a la Seguridad Social. Esto implica pagar directamente lo correspondiente a varios meses de cotización para cubrir el tiempo requerido. De esta forma, podrás alcanzar el mínimo legalmente establecido y acceder a la pensión contributiva.

Esta opción es especialmente útil para aquellos que comenzaron a cotizar más tarde en su vida laboral, ya que les permite regularizar su situación y acceder a una pensión tras finalizar su vida laboral. Si deseas mantenerte informado sobre las pensiones y otras ayudas del Gobierno, puedes encontrar toda la información actualizada en nuestro portal.