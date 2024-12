La pensión por incapacidad es un derecho de los trabajadores. Sin embargo, para percibirla, deben haber cotizado un periodo mínimo tras sufrir una enfermedad o accidente. Dicha pensión se considera contributiva y responde a ciertos lineamientos sobre la edad para los posibles beneficiarios. Así, al llegar a la edad del retiro laboral, la Seguridad Social retirará la incapacidad permanente para que el beneficiario reciba la pensión específica que corresponde a su jubilación.

En casos de enfermedades consideradas graves, es posible obtener un grado de discapacidad alto, que impide la actividad laboral. Esta pensión permite recibir hasta el 100% de la base reguladora del trabajador. Por lo tanto, aquellos que hayan cotizado por las bases más altas, tendrán derecho a recibir una pensión máxima de 3.059 euros mensuales. Es necesario recalcar que la Seguridad Social solo otorgará un grado de discapacidad a aquellos que sufran secuelas muy graves, que les impidan realizar cualquier tipo de trabajo. En algunos casos, es posible compatibilizar la pensión contributiva con otros empleos adecuados a la situación de la persona. Así lo confirma el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su página web oficial.

Motivos por los que Seguridad Social podrían quitarte la incapacidad permanente

No hay que olvidar que estas ayudas gubernamentales son revisables y no necesariamente de por vida. En caso de que el trabajador muestre alguna mejoría en su situación, el grado de incapacidad permanente absoluta puede sufrir modificación tras una revisión del Tribunal Médico. Por ello, la persona que recibe este tipo de pensión tiene que ser consciente de que evaluarán su estado de salud de forma periódica. Esto podría resultar en un cambio de su grado de discapacidad.

Existen otros motivos por los que la Seguridad Social podría retirar la pensión por Incapacidad Permanente absoluta. Uno de ellos es si se demuestra que el trabajador realiza actividades laborales incompatibles con esta ayuda mientras la cobra. Se trata de otra revisión periódica llevada a cabo por el Tribunal Médico, que analizará si el trabajador realiza trabajos que exceden su grado de discapacidad. Si esto se detecta, la Seguridad Social puede retirar la pensión y automáticamente reducir su grado de discapacidad.

Por último, nombraremos otro motivo por el que la Seguridad Social puede quitar la incapacidad permanente absoluta de un trabajador: si se descubre que el trabajador realiza actividades o comportamientos que no tienen coherencia con sus afecciones médicas. Es que esto sugeriría que su estado de salud ha mejorado. Asimismo, un error de diagnóstico también puede ser razón para revisar el caso y retirar la pensión.

Rebaja de las pensiones mínimas por ingresos

La Seguridad Social ha advertido hace poco que quitará el complemento a mínimos de la pensión por incapacidad permanente a los beneficiarios que incumplan con algunos requisitos de ingresos. Recordemos que dicho complemento está sujeto a un umbral de rentas. Para el 2024, se establece en 8.942 euros anuales para pensionistas sin cónyuges a cargo o con cónyuges no a cargo. Por otro lado, se impone un umbral de 10.430 para aquellos ciudadanos con cónyuge a cargo. Se consideran ingresos computables las rentas de capital, actividades económicas, ganancias patrimoniales, pero no la cuantía de la propia pensión. Si el trabajador prevé que superará estos umbrales, debe comunicárselo al INSS. De no hacerlo, la misma Seguridad Social podría retirar el complemento de la pensión por incapacidad.

