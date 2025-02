Las personas trabajadoras que se quedan desempleadas, tienen el apoyo de las prestaciones del SEPE, bien contributivas como el paro o, no contributivas, como los subsidios. Bien, desde la reforma que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, ahora todos aquellos desempleados que soliciten un subsidio van a cobrar una ayuda de casi 600 euros, concretamente de 570 euros. Lo más llamativo, es que es posible cobrarse durante un periodo máximo de 30 meses, aunque es necesario cumplir con una serie de requisitos que el Servicio Público de Empleo pide para ser beneficiario.

Se trata del subsidio por agotamiento de la prestación contributiva

Cuando no llegamos a cotizar a la Seguridad Social los 360 días que exigen para poder solicitar el paro, tenemos la opción de pedir el subsidio por desempleo. Actualmente, existen variados tipos de esta ayuda, como para mayores de 52 años, por insuficiencia de cotización, etc. No obstante, en caso de haber agotado el paro, puedes seguir cobrando el conocido como subsidio por agitación de la prestación contributiva.

Ahora, entrando en detalles, hay que saber que la duración del subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, dependerá de varios motivos. El primero, la edad en el momento de agotar el paro, tener o no cargas familiares y el tiempo de prestación por desempleo agotada. Bien en este aspecto, podemos ver que la siguiente tabla donde mostramos la duración máxima del subsidio del SEPE:

Cargas familiares Edad (años) Duración paro Duración máxima No <45

>45 >= 360 días

>= 120 días 6 meses Sí Indiferente = 120 días 24 meses Sí Indiferente >=180 días 30 meses

Cuánto se cobra por esta ayuda del SEPE en 2025

Respecto a las cuantías de esta ayuda del SEPE (subsidio por agotamiento de la prestación contributiva) saber que los importes varían según el tiempo que estés cobrando. Por ello, los primeros 6 meses, vas a recibir el 95% del IPREM (570 euros), los siguientes 6 meses el 90% (540 euros) y el resto, el 80% (480 euros). Haciendo las cuentas de todos estos factores, la ayuda total sería de 15.300 euros.

Según el SEPE, en todos los casos el subsidio se te reconocerá por periodos trimestrales, prorrogables hasta agotar la duración máxima. Además, es importante recordar que todas las personas que quieran cobrar esta ayuda, deberán formalizar una declaración responsable de rentas e ingresos, tuyos o de la unidad de convivencia. Para estar al día sobre más temas relacionados con ayudas, puedes visitar la sección de economía de esta web.