Las tendencias en el sector de la nutrición y alimentación están a la orden del día. Y esto ocurre con una dieta que ha tomado gran popularidad en redes sociales, la conocida como dieta OMAD. Sus siglas significan “One Meal A Day” y promueve, como su nombre lo indica, la ingesta de solo una comida al día. Son varios los famosos que han seguido este tipo de alimentación que prioriza el consumo de alimentos en una única ocasión diaria. Esto va más allá de lo que establecen otras variantes, como el conocido ayuno intermitente, que varía entre la ausencia de comida de 8 a 12 horas. La dieta OMAD ha generado controversia, y muchos expertos han opinado al respecto debido a sus posibles implicaciones para la salud.

Dieta OMAD: ¿saludable o perjudicial?

Existen innumerables hábitos saludables que pueden contribuir en tu rutina diaria, ya sea para recuperar la forma física o para mejorar la autoestima. Lo cierto es que los expertos han estudiado estos avances en la nutrición para identificar posibles efectos secundarios, tanto positivos como negativos. En el caso de la dieta OMAD, el hecho de pasar tantas horas sin alimentarse ha levantado alarmas sobre su seguridad para la salud, especialmente entre médicos y nutricionistas. Un caso famoso es el del cantante estadounidense Bruce Springsteen, quien confesó que su secreto para mantenerse en forma y lleno de energía es comer solo una vez al día. Esta declaración ha suscitado comentarios diversos entre profesionales de la salud, quienes expresan su preocupación por los efectos a largo plazo de esta dieta.

En respuesta a esta controvertida afirmación de Bruce Springsteen, son varios los profesionales de la salud que han dado su opinión para rechazar lo afirmado por el autor de Born in the U.S.A. Entre ellos se encuentra Caroline Apovian, doctora reconocida y defensora del ayuno intermitente. Quien, en una entrevista con el New York Times, argumentó con claridad por qué la dieta de una comida al día no es saludable. La doctora Apovian advierte que quienes siguen esta dieta probablemente experimentarán hambre durante todo el día y, cuando llegue la hora de comer, tienden a hacerlo en exceso. Lo cual puede afectar tanto a la estabilidad emocional como a la física de las personas.

Comparando su opinión con el caso de Bruce Springsteen, la doctora Apovian explicó que, si bien el cantante tiene los medios para mantener un estilo de vida saludable, no es una opción recomendable para la mayoría. Además, señala que quienes siguen OMAD corren el riesgo de no cumplir con el consumo mínimo recomendado de calorías diarias. Lo que a la larga podría tener repercusiones en su bienestar.

Consejos para una alimentación más equilibrada

Para evitar dietas extremas como la OMAD, la doctora Apovian recomienda a sus pacientes y a cualquiera que busque una alimentación equilibrada y sostenible el enfoque de comer solo entre el amanecer y el atardecer. Como primera comida del día, sugiere un desayuno rico en proteínas, complementado con frutas, verduras y cereales integrales a lo largo del día. Para la cena, antes del anochecer, recomienda comidas similares, con un horario de finalización ideal a las 7 de la tarde.

Según la doctora Apovian, este método permite un ayuno moderado que ayuda tanto en la digestión como en la absorción adecuada de nutrientes. Además de evitar problemas derivados de comer en exceso en periodos cortos de tiempo. En definitiva, este enfoque asegura una dieta más equilibrada y fácil de seguir para aquellos que desean mejorar su salud a largo plazo. Si buscas más información y artículos útiles sobre alimentación, en nuestro portal encontrarás consejos valiosos para tu día a día.