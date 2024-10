Cetil Dispensing Technology busca personal para trabajar en Algete (Madrid): sueldo de 1.750€

Se necesitan personas dispuestas a trabajar en Cetil Dispensing Technology y su fábrica ubicada en Algete (Madrid) con una oferta para cubrir puesto de técnico/a de fabricación mecánica de surtidores con la posibilidad de sumarte al trabajo con jornada intensiva por el turno mañana (7 a 15 horas) y contrato indefinido. El sueldo puede ascender a los 1.750 € brutos por mes, ya que el anuncio indica un sueldo bruto de 21.000 euros por año. Para ser parte necesitarás contar con ciertos requisitos que son indicados por la compañía. Entre lo que requieres un grado superior en fabricación mecánica y así solicitar la plaza como operario/a.

Oferta para trabajar en Cetil Dispensing Technology en Algete (Madrid)

Cetil Dispensing Technology es una compañía dedicada al sector de la industria y con inclinación al comercio y fabricación de apartados de surtidores de combustibles, junto a otros productos para los camiones cisterna del área. La sede principal se encuentra en Algete y allí buscan una persona dispuesta a cumplir con el empleo postulado en las plataformas de trabajo. La empresa fabricante y que ofrece soluciones en gasolineras o estaciones de servicio tiene una historia que inicia en 1953 en Madrid, donde poco a poco empezaron a sumar proyectos y comprometerse con este sector industrial.

En este caso, un puesto con necesaria especialización está siendo ofrecido para ser cubierto en Cetil Dispensing Technology en Algete (Madrid), donde la compañía de petróleo y energía quiere una persona dispuesta a cubrir horarios de 7 a 15 horas como técnico/a u operario/a en fabricación mecánica de surtidores. Por eso es necesario contar con certificación de grado medio o similares vinculadas al área. También será útil y considerable por la empresa tener una formación en soldadura con experiencia previa en puestos similares. Sin embargo, contar con antecedentes de trabajo similares a los ofrecidos en Cetil Dispensing Technology no es un requisito indispensable, por lo que puede ser tu primer trabajo.

En cuanto al salario, podrá ser uno competitivo para quienes buscan salir del paro u ocupar su primer trabajo. Con un sueldo que puede llegar a ser 21.000 euros brutos al año. Desmenuzándose en 1.750 euros brutos por mes para el candidato indicado seleccionado por la empresa de Algete, Cetil Dispensing Technology. No pierdas tu oportunidad de dejar el paro y envía tu postulación de forma correcta con nuestros consejos.

Cómo enviar mi CV para la oferta de empleo disponible en Algete (Madrid)

Cetil Dispensing Technology, líder en la fabricación de estos productos en Madrid, ofrece este importante puesto vacante en su empresa para ser operario/a en la plantilla tan amplia que cuentan. Pero deberás enviar una carta de presentación que resulte lo suficientemente atractiva para superar las de otros solicitantes. Para eso, sigue estos pasos:

Ingresa en la oferta de Cetil Dispensing Technology .

. Lee atentamente los requisitos, la ubicación, detalles del contrato, sueldo y otros detalles.

Si continúas de acuerdo con el puesto ofrecido por Cetil Dispensing Technology en Algete (Madrid) , haz clic en “Inscribirme en esta oferta”.

, haz clic en “Inscribirme en esta oferta”. Inicia sesión o crea una cuenta nueva en Infojobs. Allí deberás adjuntar tu documentación necesaria y actualizada, donde justificarás tus estudios o trabajos previos.

Envía la solicitud.

Finalmente, cuando realices estos pasos, tu solicitud estará en manos de Cetil Dispensing Technology y podrás sumarte a la fábrica con sede en Algete (Madrid). No sin antes pasar por un proceso selectivo que determinará qué tan apto eres para cubrir el puesto vacante como operario/a de fabricación mecánica. Si no estás de acuerdo con esta oferta o no aplicas por tus condiciones de postulante, puedes buscar otras en la sección «Empleo».