Se trata de un producto que ha ido ganando adeptos por España, y que sigue creciendo por la popularidad que ha creado, sobre todo en jóvenes. Dicho producto se vende en estancos, y son bolsitas de nicotina, conocidas como “nicotine pouches”. Estas bolsitas contienen nicotina, y se usan a través de la boca, entre el labio superior y la encía. Una vez dentro comienza a soltar sus componentes, durante los 30 minutos que tiene de duración, es decir, el tiempo de uso. Ahora bien, aunque no tiene tabaco, puede ser un grave problema para los jóvenes hacen uso de este nuevo y cada vez más famoso producto. No obstante, no deja de ser un riesgo para toda la población.

El vacío legal en España de las bolsitas de nicotina: un riesgo para la salud

El tamaño de estas bolsitas de nicotina lo hacen especialmente atractivo, ya que son pequeñitas y pasan desapercibido. Se colocan entre el labio y la encía superior, y se absorbe por la mucosa de la cavidad oral. La nicotina es una sustancia catalogada como tóxica aguda, solo después de ingerirla oralmente. De hecho, se trata de un excitante muy potente, y que es un veneno para la salud. Según el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), Francisco Pascual, indicó a un diario, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Este refrán lo dice, porque nos quieren hacer ver algo sano cuando no lo es, ya que, no hay presencia de humo o de tabaco en dicho producto.

Las bolsitas de nicotina, son en España un vacío legal, ya que se pueden vender en estancos, pero no hay legislación que controle la cantidad de dicha sustancia. La nicotina que contienen estas bolsitas, que no es poca, una vez que entra en contacto con el organismo, acelera la frecuencia cardíaca (taquicardias), pupilas dilatadas y acelera todas las funciones metabólicas. Todo esto, es un riego para la salud, más aún cuando quien los consume gente que nunca ha fumado.

El contenido de nicotina es como si te fumas entre 5 y 7 cigarros

Con una simple bolsita de nicotina, la cual contiene un alto contenido de dicha sustancia, la adicción es clara. Además, se han encontrado trazas de nitrosamimas, que son carcinógenos, relacionados con el riesgo de padecer cáncer de boca y de páncreas. En cuanto a los estudios realizados de Sanidad, se pueden ver que se puede ver que estas bolsitas pueden contener hasta 47,5 mg de nicotina (un cigarrillo suele tener unos 8 mg). Esto es como si se fumara entre 5 y 7 cigarros a la vez.

En este sentido, existe un colectivo principal de riesgo, según el Instituto Federal para Valoración de Riesgos (BfR) de Alemania, y son los niños, adolescentes, personas no fumadoras y las que tienen enfermedades cardiovasculares. Desde SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) se habla de preocupación, por la alta popularidad y creciente uso de estas bolsitas de nicotina. Cabe resaltar, que están publicitados y promovidos como saludables, cuando no lo son, siendo una realidad engañosa de la industria tabacalera.

Desde dicha sociedad, se solicita al Ministerio de Sanidad para que se tomen medidas y se retire estas bolsitas de nicotina.