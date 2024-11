Llegar a la edad ordinaria establecida por la Seguridad Social es un logro que no todos pueden alcanzar en España. Sin embargo, esta etapa es muy valorada, y la pensión mensual que se otorga se considera un importante respaldo económico para los jubilados que cumplen los requisitos necesarios para recibirla. Ya sea que percibas pensiones contributivas o no contributivas, puedes beneficiarte de las ayudas del Gobierno, que han experimentado aumentos significativos desde 2023, y todo apunta a que 2024 no será una excepción. Además, cada vez más jubilados han ingresado al sistema de la Seguridad Social, superando ya los 11 millones de españoles que reciben una prestación mensual vitalicia. Lo que muchos de ellos no esperaban es que en diciembre pueden recibir hasta 3.000 euros extra por un motivo especial.

Recibe hasta 3.000 euros gracias a esta ayuda confirmada por la Seguridad Social

La pensión contributiva es, sin duda, la más conocida y la que cuenta con más beneficiarios en España, debido a que es la más elevada. Para acceder a ella, es necesario haber cotizado el tiempo requerido en la Seguridad Social y cumplir con la edad reglamentaria establecida por este organismo público. Estas pensiones pueden ser de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad permanente, derivadas del cese laboral obligatorio. Por otro lado, existen las pensiones no contributivas, que están dirigidas a personas que no han podido cumplir con los años mínimos de cotización necesarios para una pensión contributiva. Ya sea por dificultades en su trayectoria laboral o por otras circunstancias.

Ambos tipos de pensiones han recibido un aumento en 2024. En promedio, la pensión contributiva asciende a 1.250 euros mensuales, mientras que las pensiones de jubilación específicas superan los 1.445 euros al mes. Además, los beneficiarios de la pensión contributiva recibirán una paga extra en diciembre, que se suma a las establecidas por ley. Con motivo de la Navidad y las fiestas de diciembre, los pensionistas que cumplan ciertos requisitos recibirán una paga extra equivalente al importe de su pensión mensual. Por ejemplo, si una persona cobra una pensión de 1.500 euros al mes, en diciembre recibirá otros 1.500 euros adicionales, sumando un total de 3.000 euros en ese mes. Esta paga extra no solo se otorga en diciembre. Si no también en junio, lo que resulta en dos pagas adicionales al año como reconocimiento a los años cotizados en la Seguridad Social.

Quienes no recibirán esta paga extra por la pensión

Únicamente los beneficiarios de pensiones contributivas tendrán acceso a esta ayuda adicional. Por el contrario, los perceptores de pensiones no contributivas no están incluidos en este beneficio. Además, cabe destacar que algunas modalidades de la pensión contributiva no contemplan las 14 pagas anuales. Por ejemplo, en casos de accidente laboral o enfermedad profesional, se limitan a las 12 pagas mensuales, sin las extras de junio y diciembre. Por ello, es importante verificar que tu prestación cumpla con las condiciones necesarias para recibir esta ayuda económica de la Seguridad Social. Si necesitas más información sobre trámites, jubilaciones y otros temas relacionados, puedes consultar nuestro portal, donde encontrarás contenido actualizado diariamente.