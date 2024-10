Es de público conocimiento que España se encuentra entre los países con más expectativas de vida. Esto se debe a que hay un alto porcentaje de personas que siguen en buenas condiciones de salud a pesar de tener 65 años o más, algo que es bastante inusual en el resto del mundo. Pero las personas no son las únicas que han alargado su esperanza de vida; los vehículos automotores también lo han hecho. En una población de más de 26 millones de vehículos, existe un alto porcentaje de motocicletas y coches que continúan en circulación y superan los 20 años de existencia. Sin embargo, para 2025, habrá vehículos que ya no podrán utilizarse por las ZBE.

Coches, furgonetas y motocicletas que utilizan gasolina o diésel, con matrículas de antes del 2001 y del 2006, tienen sus días contados. Ahora existe una fecha límite para su retiro de las calles y avenidas de los principales centros urbanos del país. Todo esto comenzará en las ZBE de Madrid, donde se calcula que aproximadamente 838.000 coches y 112.000 motocicletas no podrán utilizar etiquetas ambientales B y C. En unos meses, ya no tendrán la posibilidad de circular por las denominadas Zonas de Bajas Emisiones.

Qué son las ZBE y qué ocurrirá en enero de 2025

Para fines de este año, todos los municipios con centros urbanos de más de 50.000 habitantes deben consolidar las ZBE. En estas zonas, se restringirá y luego prohibirá la circulación de vehículos como motos, coches y furgonetas que no posean etiquetas ambientales. Específicamente, esta lista incluye:

Motocicletas.

Turismo y furgonetas ligeras que utilizan motor de combustión de gasolina, matriculados antes del 2000.

Vehículos similares que utilizan diésel, matriculados antes del 2006.

La lista incluye vehículos con alrededor de 20 años de vida útil que no cumplen con las normas ambientales europeas. La idea de las autoridades es aplicar esta medida lo antes posible. Por ejemplo, en Madrid, la prohibición de circular por la ZBE comenzó oficialmente en febrero de este año. Acompañada de una campaña de divulgación, las multas y sanciones por incumplimiento comenzaron a aplicarse el 1 de julio. Para enero de 2025, se planifica dejar completamente fuera de las calles a más de 1 millón de vehículos.

Coches viejos, el gran problema ambiental para España

Faconauto, la patronal que reúne las asociaciones de concesionarias oficiales de vehículos, realizó una investigación con resultados preocupantes. Según el documento, el promedio de edad de los coches en España es de 14,2 años, y más de la mitad de los automotores que circulan por el país tienen aproximadamente 15 años de haber sido matriculados. Esto significa que se ubican en la categoría ambiental B (diésel) y C (gasolina). Todos esos vehículos estarán sujetos a las restricciones circulatorias en enero de 2025, ya que cada vez más ciudades tienen fecha para excluirlos de sus ZBE.

Los porcentajes indican que de los 26 millones de automotores y ciclomotores en circulación, 12,5 millones tienen más de 15 años. De esa cantidad, poco más de 6 millones tienen 20. Estos vehículos ya no podrán circular por las ZBE de las siguientes ciudades desde enero de 2025:

Madrid

Barcelona

Valencia

Sevilla

Otras grandes ciudades

