La Seguridad Social está enviando mensajes SMS a todos los beneficiarios con incapacidad temporal (IT) que se encuentren de baja laboral. ¿Cuál es el motivo? Informar sobre la necesidad de solicitar el pago directo de IT al INSS. Este mensaje, que empezó a enviarse en mayo, es de interés para todas las personas trabajadoras que han agotado la duración de baja de 365 días y recibieron el alta médica con una propuesta de incapacidad Permanente (IP). Asimismo, se busca que las personas en esta situación sigan percibiendo su prestación, mientras se determina cómo continuará su condición.

Es necesario recordar que la duración máxima de una incapacidad temporal es de 365 días, es decir, un año completo. Sin embargo, el periodo puede prorrogarse por otros 180 días adicionales, alcanzando un total de 545 días. Para ello, el requisito es estar seguro de que el trabajador podrá recuperarse para obtener el alta médica dentro de ese plazo. En el caso de que, tras los 180 días, no hubiera mejoría suficiente, no se podrá extender dicho periodo. Ante esto, la Seguridad Social deberá decidir entre dar el alta o proponer una Incapacidad Permanente, en cualquiera de sus grados. Así lo confirma el artículo 169 del Capítulo V de la Ley General.

¿Cuál es el motivo por el que la Seguridad Social envía este SMS?

El SMS enviado por la Seguridad Social a los beneficiarios de la Incapacidad Temporal contiene instrucciones necesarias para solicitar el pago directo. Se trata de un trámite necesario para garantizar que se siga recibiendo la prestación. Normalmente, la notificación se recibe cuando el ciudadano ha agotado el año de baja laboral, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha emitido el alta médica o ha propuesto una posible Incapacidad Permanente. De esta manera, se le informa de los pasos a seguir para no perder el pago temporal hasta que se confirme su situación, si es que le corresponde.

Dependiendo de la relación laboral del empleado, las autoridades pueden enviar dos tipos de SMS diferentes. Uno es para aquellos trabajadores con una única relación laboral cubierta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, mientras que el otro es para trabajadores con varias relaciones laborales, algunas cubiertas por el INSS y otras por mutuas.

El mensaje para el primer caso dice:

«Hola. El Instituto Nacional de la Seguridad Social está estudiando tu derecho a la Incapacidad Permanente. Hasta que se resuelva, si tienes derecho, puedes seguir cobrando la Incapacidad Temporal, solicítala aquí.»

El mensaje para el segundo caso dice:

«Hola. El Instituto Nacional de la Seguridad Social está estudiando tu derecho a la Incapacidad Permanente. Tienes trabajos que están cubiertos por el INSS y otros por mutuas. Para cobrar la Incapacidad Temporal cubierta por el INSS, solicítala aquí.»

En caso de que el trabajador esté cubierto por una mutua y no por la Seguridad Social, no se enviará ningún SMS. Esto se debe a que la gestión del cobro no dependerá de la institución gubernamental, sino de la mutua. Además, por cualquier tipo de consultas, las autoridades recomiendan visitar la web oficial del INSS, donde se han implementado mejoras que buscan brindar respuestas claras a las preguntas más frecuentes. También se ofrecen enlaces directos a los trámites más consultados, lo que facilita la navegación.

