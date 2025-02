El IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) lleva a cabo cada temporada desde 1985 con un programa de turismo y viaje del que pueden beneficiarse los pensionistas y jubilados de nuestro país. Cada año, se organizan excursiones en diferentes destinos, de diferente duración y con diferentes ofertas de ocio a las que asisten, por lo general, las personas mayores.

Los viajes están parcialmente subvencionados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y pueden realizarlos las personas que cumplan varios requisitos, entre ellos: ser pensionista del sistema de Seguridad Social o ser pensionista de viudedad con 55 años o más.

Los beneficiarios pagan una pequeña cantidad y el paquete de los viajes incluye los alojamientos, pensión completa, el transporte de ida y vuelta en medios de transporte programados, una póliza de seguros colectiva, el programa del viaje y un servicio médico aparte. Los interesados acuden a contratar estos viajes a las agencias de viajes autorizadas por el IMSERSO para ello, en las que se suelen formar grandes colas durante los días en los que se abren las convocatorias para contratarlos.

Cambios y novedades en los viajes del IMSERSO para esta temporada

Los programas del IMSERSO ofrecen varios programas y destinos para dar oportunidades a todas las personas. Las modalidades de viajes pueden ser: a la costa insular en Baleares y Canarias, costa peninsular o de turismo de interior, en que se incluye turismo de naturaleza, circuitos culturales y viajes a ciudades. Ahora este Instituto contempla una posible internacionalización en sus programas de viajes y esto supondría un cambio significativo.

Durante cinco décadas los destinos han estado centrados en lugares nacionales, pero se estudia una propuesta que contempla la posibilidad de que los beneficiarios de este programa, puedan optar también a viajes al extranjero. A su vez, se considera que los ciudadanos extranjeros tengan acceso a estas mismas condiciones subvencionadas para el turismo en España.

Esta iniciativa de internacionalización no es la primera que se lleva a cabo. Entre 2009 y 2013 se puso en marcha un programa similar, el Turismo Senior Europa. Gracias a este, España recibió a jubilados de otros países bajo precios subvencionados. Pero se decidió no continuar con este programa, puesto que no tuvo la acogida que se esperaba. Con esta nueva propuesta se pretende no cometer los mismos errores que con la de 2009, aunque los empresarios hoteleros han expresado su preocupación

Una medida polémica dentro del sector hotelero

Esta propuesta no ha llegado exenta de polémica al afectar a varios sectores del ámbito económico y turístico. La principal queja proviene de los empresarios hoteleros cuyos hoteles participan en el programa del IMSERSO. Argumenta que esta propuesta podría afectar a la viabilidad económica del mismo debido a la fuga de plazas hacia otros destinos internacionales que podría producirse y, además, la entrada de turistas extranjeros podría distorsionar el mercado y el sector turístico.

¿Te interesan más noticias como esta? Puedes acceder a nuestra sección de actualidad en la que publicamos todos los días las últimas novedades sobre ayudas, pensiones y prestaciones, entre otros.