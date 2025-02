La aprobación en el Consejo de Ministros de la jornada laboral reducida el pasado martes 4 de febrero está generando dudas entre la población activa del país. A pesar de que todavía le queda un largo recorrido legislativo, esta propuesta está suscitando preguntas cómo: ¿Si trabajo a tiempo parcial, cómo me afecta esta medida?, ¿Afectará a mi salario a final de mes? ¿Tendré menos días de vacaciones? ¿Ya está aprobada definitivamente la jornada laboral de 37,5 horas semanales?

Contestando a la última cuestión, no, aún no está aprobada de forma definitiva ni está asegurada su entrada en vigor. De momento, el anteproyecto de ley ha sido presentado ante el Consejo de Ministros y este ha dado luz verde para continuar con su tramitación. Sin embargo, todavía queda el paso más importante: su presentación, discusión y aprobación en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios no están especialmente unidos.

Se estima que esta medida beneficie a más de 9 millones de personas que tienen sus jornadas laborales por encima de las 37,5 horas semanales. Si finalmente se implanta esta propuesta, afectará también a los empresarios, incluso a los pequeños y medianos, que tendrán que adaptarse a las exigencias que prevé la ley y a pagar las sanciones previstas si no lo hacen.

Contratos a tiempo parcial: cómo afecta la reducción de la jornada

Uno de los principales límites de esta posible reducción de la jornada de 40 a 37,5 horas semanales es que en ningún caso el salario se verá perjudicado, es decir, el salario seguirá siendo el mismo. Pero, ¿qué ocurre con aquellas personas que tienen un contrato con jornada reducida o que trabajan menos de 37,5 horas a la semana?

Pues en este caso los trabajadores podrán seguir realizando el mismo número de horas, pero tendrán derecho a un incremento proporcional de su salario por la aplicación de la jornada laboral reducida que pasará a ser completa a efectos prácticos. Aunque el trabajador tendrá la opción de trabajar menos horas a la semana y mantener el mismo salario o realizar las mismas y que este aumente.

Ocurrirá lo mismo para las personas que estén optando por una reducción de jornada para la conciliación familiar y laboral. Estos trabajadores tendrán que recalcular su porcentaje de reducción de horas con respecto a la jornada máxima de 37,5 horas. Y para quienes ahora mismo disfruten de una jornada de 37,5 horas semanales, esta pasará a ser jornada completa.

Jornada anual: 115 horas menos al año

Con la jornada labor en vigor de 40 horas semanales, el cómputo total al año es de 1.826 horas trabajadas totales. Con la reducción a 37,5 horas semanales, se quedarían en 1.711 horas anuales, un total de 115 horas menos. La reducción de la jornada laboral se realizará en cómputo anual, es decir, su descuento total se medirá con las horas trabajadas al año. Ninguna persona podrá exceder de esas 1.711 horas anuales.

Todavía queda un largo recorrido hasta su aprobación definitiva y seguirán surgiendo preguntas en torno a la jornada laboral reducida. Por ello, si no quieres perderte nada, puede consultar nuestra sección de actualidad en la que publicamos las últimas informaciones.