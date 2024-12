Un finiquito es un documento sumamente importante para el trabajador, que puede deberse a múltiples circunstancias. Entre las más comunes, podemos encontrar la finalización de un contrato laboral, por un despido o por un cese laboral voluntario por parte del empleado en su ocupación. Por consiguiente, se trata de un archivo escrito, que la empresa entrega a la persona con aquellas cuantías económicas que le corresponden a la fecha de despido. ¿Quieres saber cómo calcular tu finiquito de forma correcta? Aquí te dejamos 5 factores que debes tener en cuenta para hacerlo.

Los factores que influirán en esta cuenta

Los elementos que forman parte de la fórmula del cálculo de un finiquito son 5. En primer lugar, tenemos el salario de los días trabajados tras la última nómina. También se tiene en cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias no prorrateadas, que se han generado, pero no se han cobrado todavía. Por otro lado, hay que contar las vacaciones originadas, pero no disfrutadas por el trabajador, así como las horas extras no cobradas. Y el último factor en la lista son las otras cuantías que se hayan pactado en el contrato por convenio o acuerdos con la empresa. Esto puede incluir bonos u otras gratificaciones extraordinarias. En ese sentido, debemos observar las siguientes circunstancias:

¿Cuánto me tocará de finiquito por año?: Se trata de un dato indiferente si hemos trabajado en una empresa 20 años que uno, debido a que, a la hora de calcular el finiquito, solo tenemos que tener en cuenta los factores relacionados con el año concreto en el que ha finalizado la relación laboral con la compañía.

¿Puede el cálculo del finiquito dar negativo?: La respuesta es sí. Puede ocurrir esta situación, lo que se convierte en una deuda del empleado con el empresario. Sin embargo, advertimos que se trata de un escenario muy poco frecuente.

En definitiva, siempre que se extingue un contrato laboral por cuenta ajena, con cotización a la Seguridad Social, el trabajador tendrá derecho a percibir un finiquito por parte de la empresa. Esto se puede hacer independientemente de los motivos que hayan causado que ese vínculo laboral finalice. Sin embargo, hay que tomarse el trabajo de calcularlo para evitar contratiempos. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes que aquí te lo explicamos muy fácilmente.

Pasos a seguir para calcular el finiquito

Para realizar el cálculo del finiquito, debes saber tu salario diario correspondiente, y, luego, multiplicarlo por el número de días del mes en curso trabajados. Si el sueldo es fijo, sin variaciones mes a mes, se debe tomar como referencia lo cobrado el mes anterior y dividirlo en 30. Por otra parte, con relación a las vacaciones generadas y no disfrutadas, será necesario averiguar cuántos días de vacaciones nos corresponden al año en virtud del convenio establecido. Aquí, lo más habitual es disponer de 30 días naturales, por lo que sería suficiente hacer una sencilla regla de tres para conocer el dato de cuánto nos deben por esas vacaciones.

Por último, para sacar el cálculo del finiquito sobre las pagas extraordinarias por despido, renuncia o fin de contrato, no pueden faltar si no están prorrateadas. Sin embargo, si no las ingresan de manera íntegra en determinados periodos del año, como por ejemplo Navidad y verano, debemos tomar como referencia el tiempo transcurrido desde que percibimos la última de esas pagas extras. Para ayudarte en el cálculo, puedes utilizar esta herramienta digital gratuita.

