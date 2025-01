Nos encontramos con tres iPhones que tienen conectores Lightning. Estos dispositivos serían el iPhone 14, el iPhone 14 Plus y el iPhone SE de tercera generación. La compañía de smartphones ha retirado estas tres versiones de los teléfonos del mercado de 29 países en total. Incluido uno que forma parte del Reino Unido. En este artículo aclararemos si se verán afectados más países desde que estos terminales se retiraron de la venta el 27 de diciembre.

La Directiva de la Unión Europea es el eje central de toda esta situación, a medida que la UE cambia a soluciones de carga común basada en el Tipo-C. The Verge, el portal de noticias tecnológicas, multimedia y audiovisuales, ha estado investigado y ha llegado a la conclusión de que los tres iPhones de los que venimos hablando en este artículo ya no se encuentran disponibles para su venta. E incluso en algunas páginas webs en los que supuestamente siguen disponibles estos dispositivos, al intentar comprarlos, saldrá una ventana con: “página no encontrada”.

Directiva de la Unión Europea sobre la carga USB-C

La directiva de la Unión Europea entró en vigor el 28 de diciembre de 2024 con la clara intención de reducir los residuos electrónicos. La UE exigió a los fabricantes que se aseguraran que estos dispositivos, como cámaras, smartphones y demás, tuvieran un tipo de carga USB-C.

De primeras, Apple se resistió a este cambio argumentando que esto podría asfixiar a la creatividad de la compañía. Sin embargo, el cambio se realizó a partir del iPhone 15, el cual lleva desde entonces una entrada de carga de tipo-C. Además, todos los conectores de iPad, AirPods, Magic Mouse y Magic Keyboard, por ejemplo, ahora también son exclusivamente USB-C.

¿Qué pasa con los smartphones en Reino Unido?

Apple ha confirmado que ya no se pueden comprar ni el iPhone SE ni el iPhone 14. Esto significa que los smartphones más asequibles ya no se encuentran disponibles para su compra. En relación con todo esto, es posible que la situación se alargue unos meses, ya que el iPhone SE de cuarta generación podría estar con nosotros tan pronto como marzo del 2025. Aunque según las últimas noticias, sugieren que no tendrán un precio tan bajo como el SE que acaba de desaparecer de las estanterías.

¿Demasiado tarde para conseguir uno de estos teléfonos prohibidos?

No del todo. Ya que los revendedores externos pueden vender las unidades restantes: el iPhone 14 todavía se encuentra a la venta en Amazon España en estos momentos. De la misma manera, Amazon Alemania tiene disponible en su portal el iPhone SE de tercera generación.

¿Cuáles son las situaciones más allá de Europa? Otros países habrán estado observando con interés, aunque en realidad los efectos serán mínimos. Incluso si la legislación se aprobara rápidamente, sería poco probable que entrara en vigor antes de que el iPhone 14 se retire de circulación en todas partes, lo que se espera que suceda este otoño.

