El consumo de café está muy extendido y forma parte de la rutina de la mayoría de las personas, especialmente de los adultos que estudian o trabajan. Además, también es un elemento cultural de muchas sociedades, cada una tiene su tipo y todo un ritual para el café. Eso sí, hay personas a las que no les gusta el sabor o no pueden tomarlo debido a problemas médicos por los que no pueden tomar altas dosis de cafeína.

Son muchas las ocasiones en las que el número de cafés al día aumenta, especialmente aquellos en los que nos sentimos con bajos niveles de energía. Hay personas que necesitan su taza de por la mañana y otra por la tarde. Sin embargo, se ha demostrado que el consumo excesivo de cafeína es perjudicial, por lo que si estás intentando reducir su ingesta, a continuación te contamos algunos trucos para aguantar bien la jornada.

El ritual antes de dormir

Los hábitos para tener energía durante el día comienzan la noche anterior. Es muy recomendable bajar el brillo de las pantallas antes de dormir o eliminar su uso las horas previas. Si prefieres leer, será mejor hacerlo en un libro de formato físico.

Otra rutina que nos ayudará a estar más descansado es la siesta. En contra de lo que se pueda creer, hacer una pausa a mitad del día nos ayuda a recargar energía para continuar el resto de la jornada y eliminar el cansancio acumulado. Eso sí, lo ideal es que las siestas no excedan de los 30 minutos, pues podría perjudicarnos más que beneficiarnos.

Una mujer echa una siesta en su sofá.

Gestionar el estrés

El estrés es uno de los principales motivos que nos impide dormir o tener un sueño reparador. Por ello, es importante que apliquemos algunos hábitos que nos ayudaran a reducir los niveles de estrés. Por ejemplo, es recomendable una alimentación equilibrada y no hacer comidas copiosas las horas previas al descanso nocturno.

Además, dar paseos, tomar el aire y recibir cierta cantidad de luz solar durante el día, nos ayudará a conciliar mejor el sueño por la noche. Y, por último, la realización de ejercicio moderado algunos días a la semana es un aspecto clave para mejorar el descanso.



Ya sabes, mañana empieza la semana y puede ser un buen momento para comenzar a implementar estos hábitos y reducir el consumo de café. Si te interesan este tipo de noticias, puedes acceder a nuestra sección de estilo de vida para conocer más trucos para tu bienestar.