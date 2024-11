Las inundaciones tras el paso de la DANA por Valencia han causado uno de los desastres naturales más graves en la historia de España. Además de las 200 lamentables muertes, la lluvia y el desbordamiento de los ríos causaron serios daños materiales, lo que mantiene la alerta en la zona. Se trata de un escenario catastrófico, nunca antes visto en la región. Muchas personas han perdido sus coches y casas, o han visto dañada su forma de sustento económico, por lo que la acción solidaria se ha vuelto fundamental durante los últimos días. Sin embargo, las polémicas no faltaron, y el primer apuntado es Ángel Gaitán, reconocido mecánico, influencer y colaborador del programa «Horizonte», por unas llamativas donaciones que se hizo para Valencia.

Pero antes de hablar de la polémica de Ángel Gaitán y sus donaciones para Valencia, hay que hablar del movimiento que dio lugar a esta acción. «Del pueblo para el pueblo» es un lema que comenzó a tomar fuerza durante los últimos días. Se trata de una acción solidaria en redes sociales por parte de celebridades e influencers, quienes aprovecharon su capacidad de difusión para recolectar millones de euros para ayudar a los desfavorecidos. No obstante, se ha podido ver cómo aparecieron algunos oportunistas para aprovecharse y enriquecerse con la desgracia ajena.

Una donación que al final ha resultado ser una gran compra

En la lista de los criticados estuvo Ángel Gaitán, figura reconocida por participar en el programa «Horizonte» de Iker Jiménez. El también influencer fue muy señalado por la opinión pública durante estos últimos días por algunas situaciones lamentables, como la de uno de sus integrantes marchándose en el barro justo antes de empezar el directo. Se trató de una de las campañas más mediáticas, llegando a reunir 1.200.000 euros para adquirir bienes que ayuden a los más necesitados.

Grandes personalidades colaboraron con el influencer. Una de las más reconocidas fue Georgina Rodríguez, modelo e influencer, también conocida por ser la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo. Esto potenció su campaña y lo ayudó a recaudar esta gran cantidad de dinero, aunque también le ha causado muchos problemas fiscales. Al parecer, la supuesta donación que el mecánico había anunciado, en realidad, consistía en la «compra» de dicha ayuda. Se trata de una estrategia que hace que el dinero esté sujeto a impuestos como el IVA.

«La verdad que me asusta un poco la situación en el sentido de que no sé cómo, me van a freír a impuestos», dijo Ángel Gaitán, luego de enterarse de su problema fiscal respecto a las donaciones que juntaba para los afectados por la DANA en Valencia. Según explicó, tendría que gastar antes de fin de año ese dinero para que no afectara a los beneficios de la empresa. «Recordad que esto no es una donación, habéis comprado un producto y para mí es todo beneficio», dijo en un video publicado en su cuenta de X.

Ángel Gaitán se niega a dar el dinero de las donaciones a una fundación para ayudar a los damnificados de Valencia

El influencer se mostró demasiado molesto por la situación y no dudó en expresarlo frente a sus seguidores. «Es un dineral lo que hay que pagar ahora en impuestos para donar», ha protestado en sus redes sociales. Ante esta situación, muchas personas le recomendaron hacer una fundación o donar el dinero a alguna para no tener que tributar. Sin embargo, a Ángel Gaitán ninguna de las opciones le pareció viable y aseguró que no dará nada de las donaciones a ninguna fundación, sino que buscará «dejarlo casita por casita». «No es imposible, pero es muy difícil, y lleva un coste», aseveró.

Recordemos que no es la primera polémica protagonizada por Ángel Gaitán en este contexto. Hace unos días, la gente criticó la forma en la que decidía cómo se iba a distribuir los materiales que iba a llevar a las zonas afectadas. El influencer publicó que los pueblos con «más like» serían los que pararían a dejar las donaciones, algo que cayó muy mal entre la gente.

