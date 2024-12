Los avances en ciberseguridad, y en particular en una de las aplicaciones más utilizadas actualmente, como es WhatsApp, el servicio de mensajería más popular y descargado a nivel mundial, parecen no tener fin. Sin embargo, hay técnicas que los delincuentes emplean para poner en riesgo tanto los datos de tu cuenta bancaria como información personal sensible. Esto significa que podrías estar en peligro si caes en engaños que derivan en fraudes y en posteriores robos de datos. Por ello, es fundamental conocer y evitar esta nueva modalidad de estafa con algunos consejos prácticos que pueden ser de gran utilidad.

WhatsApp y el nuevo método de estafa que debes evitar a toda costa

A través de una de las funciones activas en WhatsApp, los estafadores han desarrollado un engaño que combina ingeniería social con el desconocimiento de las posibles víctimas. Este método les permite acceder a datos privados utilizando una aparentemente inofensiva videollamada de un contacto desconocido. El objetivo final es tomar el control del dispositivo móvil y acceder a información sumamente sensible.

La técnica comienza cuando el estafador contacta a la víctima y le indica que su cámara no funciona correctamente durante la videollamada. Para «resolver» este problema, solicita que se utilice el botón de «compartir pantalla» en WhatsApp. En realidad, este paso les permite observar todo lo que ocurre en el dispositivo de la víctima, desde contraseñas hasta conversaciones privadas o datos bancarios.

El delincuente, tras ganarse la confianza de la víctima, aprovecha el acceso a la pantalla compartida para guiarla mediante engaños diseñados específicamente para vulnerar su ciberseguridad. Esto puede incluir redirigirla hacia páginas o acciones que revelen información crítica, como contraseñas o detalles bancarios. Además, en algunos casos, se envía un SMS que aparenta ser una verificación en dos pasos, pero en realidad sirve para robar el acceso a la cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo.

Consejos para protegerte de esta estafa

Nunca compartas tu pantalla con desconocidos, especialmente en plataformas como WhatsApp. No respondas llamadas o mensajes de contactos que no reconozcas. Si recibes una videollamada de un número desconocido, ignórala. Desconfía de quienes te pidan realizar pasos técnicos no habituales, como activar funciones específicas o compartir información personal. Activa la verificación en dos pasos en WhatsApp, para añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta. Si crees que has sido víctima de este tipo de estafa, cambia tus contraseñas inmediatamente y contacta con tu banco para bloquear posibles accesos no autorizados.

Recuerda que las técnicas de robo evolucionan constantemente y que es esencial estar informado para protegerte. Si quieres mantenerte al día con más consejos y actualizaciones, visita nuestro portal donde encontrarás información útil y detallada.