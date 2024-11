Como ya ha sucedido con Hyundai, con Ford o con General Motors, BMW también se ha visto afectado por un llamado para retirar del mercado uno de los coches más vendidos de la marca, el cual ha causado numerosos problemas para la empresa. A pesar de los millones facturados cada año por la venta de estos lujosos vehículos, un fallo grave podría poner en aprietos financieros a los altos mandos debido a un problema de fabricación en el sistema de airbags. La situación ha llevado a que se realice una llamada a revisión para los propietarios de un modelo específico, ante posibles fallos en la instalación de estos dispositivos de seguridad.

Graves problemas para BMW con esta llamada a revisión

Para entrar en detalle, BMW ha descubierto que el material de los airbags puede deteriorarse con facilidad, incluso en vehículos donde el airbag aún no se ha activado. Esto implica que, en caso de ser necesario el despliegue del airbag, podría funcionar incorrectamente, afectando gravemente la seguridad de los pasajeros. Esta situación ha puesto en duda la calidad y fiabilidad de los coches de la empresa. Lo que ha llevado a iniciar una revisión exhaustiva tras una investigación respaldada por la NHTSA, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos. Este organismo ha determinado que los airbags pueden presentar roturas tanto en la fabricación como después de su instalación, comprometiendo su efectividad.

En concreto, los modelos afectados incluyen los SUV BMW X3 G45 del año 2025. En Estados Unidos, ya se ha ordenado la retirada de al menos siete coches de este modelo por fallos específicos en el airbag del asiento del acompañante. Con un sistema de seguridad defectuoso, los pasajeros corren un riesgo innecesario en caso de accidente. Por lo que BMW ha asumido la responsabilidad de financiar completamente la revisión y posibles reparaciones necesarias en sus concesionarios.

Un dato tranquilizador es que, hasta la fecha, no se han reportado heridos debido a este problema con los airbags en los modelos de BMW afectados. Es esencial recordar que estos sistemas de seguridad deben activarse automáticamente en caso de un impacto fuerte, protegiendo a los ocupantes del vehículo. Así, los pasajeros no recibirían el golpe directamente. Si no que se amortiguaría con la almohadilla del airbag, una parte crucial de la seguridad en los vehículos modernos.

Otros casos similares en BMW

Parece que este incidente no es aislado en la historia de BMW. Ya que en Estados Unidos, hace unos meses, se solicitó la retirada de modelos X3 fabricados entre 2018 y 2022. Todo debido a problemas en el riel de carga trasero. Al igual que en el caso actual, la empresa se comprometió a programar citas para sustituir las piezas defectuosas. Y los propietarios no debieron asumir los costes de las reparaciones, ya que BMW cubrió todos los gastos asociados.

