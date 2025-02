La cadena de supermercados ALDI, ha informado sobre la retirada del mercado de uno de los productos que se han vendido en sus tiendas. De la misma forma, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) avisa a todas las personas que tengan en sus casas estos fideos instantáneos que no lo consuman, en caso de tener alergia, ya que contiene alérgeno no etiquetados (pequeños crustáceos, gambas). Se trata de un artículo de la marca comercial Asia Green Garden, y cuya fecha de consumo preferente es el 17/12/2025. Por tanto, si sueles ser cliente habitual de ALDI y quieres saber a qué producto se hace referencia, te damos todos los detalles de este sobre de fideos chinos. No son los únicos productos que se ha retirado en el mercado español, como ocurrió con FINI golosinas.

Se trata de unos fideos instantáneos que proceden de Alemania y que se han vendido en tiendas ALDI de España

Concretamente, los fideos instantáneos sabor gamba de Asian Green Garden, cuyo lote de venta es el L05591240918 y con la fecha de consumo preferente antes indicada, son los afectados. Como hemos dicho anteriormente, este producto contiene presencia de crustáceo, en este caso, gambas, las cuales no vienen etiquetadas. Este producto procede de Alemania y aquellas personas que lo consuman, siendo alérgicas, pueden tener síntomas como urticaria, picazón e irritación en la piel y congestión nasal.

La información de retirada de estos fideos instantáneos se trasladó al Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para verificar la retirada de los canales de comercialización. Cabe destacar que consumir este producto no tiene riesgo para el resto de la población. En este sentido, no hay que tirarlo ni devolverlo, pero sí extremar las precauciones en caso de ofrecerlo a alguien que sea alérgico a los crustáceos. Esta advertencia se emitió el día 21 de enero a las 16:00 h por parte de las autoridades competentes.

Qué hacer si he comprado este producto: ALDI indica cómo proceder

Si este producto está en su hogar y eres alérgico a los crustáceos, en este caso a las gambas, desde ALDI se indica que pueden llevarlo a la tienda donde se compró los fideos instantáneos sabor gamba. Una vez se entregue se devolverá el dinero por el que se abonó por el mismo.

Si deseas consultar cualquier duda, pueden contactar a través del formulario o llamando al 900 902 446. Recuerda que puedes consultar más noticias relacionadas con consumo visitando el apartado correspondiente de esta web de información.