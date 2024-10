El avance de la tecnología ha llevado a que el mundo laboral se transforme por completo. Por este motivo, contar con conocimientos de herramientas digitales se ha convertido en un requisito fundamental a la hora de conseguir empleo. Google es consciente de esto y por eso ha puesto a disposición de todo el mundo una plataforma exclusiva para formación en el área digital. Además, ofrece cientos de cursos online gratuitos que te permitirán potenciar tu perfil profesional, como es el caso de este nuevo curso, dirigido a quienes quieren aprender sobre Marketing Digital.

Skillshop es la plataforma que la empresa global de tecnología utiliza para ofrecer sus capacitaciones. Hoy, Google ha abierto plazas para uno de sus cursos online gratuitos más solicitados: el de Marketing Digital. Se trata de una gran oportunidad para perfeccionarte en esta área tan demandada en el nuevo mundo laboral. Además, puedes utilizar estos conocimientos para impulsar tu propio emprendimiento.

Detalles del curso de Marketing Digital de Google

En este curso aprenderás los conceptos básicos del marketing digital con la ayuda de expertos de Google. Será un curso de formación gratuito de 40 horas, dividido en 24 módulos creados por instructores de la empresa digital, especializados en la materia y con visión en la enseñanza. Cada una de estas unidades cuenta con numerosos ejercicios prácticos y ejemplos reales que te ayudarán a conseguir excelentes resultados. Todo esto estará disponible en la plataforma, por lo que podrás ingresar en el horario que te resulte más cómodo.

Cada módulo marcará un recorrido esencial en el que conocerás desde los principios y fundamentos del Marketing Digital hasta la forma de promocionar tu empresa en todo el mundo. Estas unidades tendrán su propio contenido y carga horaria, aunque no necesitarás tanto tiempo disponible, ya que ninguna se extiende más de 45 minutos.

Este curso online está acreditado por la agencia Interactive Advertising Bureau (IAB), lo que le brinda un respaldo institucional importante en el mundo digital. Además, otorgará una Insignia Digital a todas las personas que finalicen el proceso educativo, la cual podrás añadir a tus perfiles de Skillshop y LinkedIn. Asimismo, podrás acreditar tus nuevas habilidades, lo que sumará muchos puntos a tu perfil profesional.

La modalidad del curso de Marketing Digital de Google es igual a la aplicada en el curso de desarrollo de aplicaciones móviles y en sus otras capacitaciones profesionales de la plataforma Skillshop. Es decir, los alumnos tendrán que completar las actividades de cada una de las unidades y luego realizar un examen final. Una vez que superes esta prueba, obtendrás la certificación por parte de la empresa.

¿Cómo inscribirme a estos cursos online gratuitos?

Si te interesa el Marketing Digital, no dejes pasar esta oportunidad de adquirir nuevas habilidades de la mano de Google e inscríbete a su curso. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, es un proceso muy sencillo que no te tomará más de unos minutos. El primer paso será ingresar a la plataforma Skillshop, donde podrás encontrar todos los cursos online gratuitos.

Una vez dentro, deberás buscar el botón azul que dice «Iniciar sesión» y hacer clic sobre él. A partir de ahí, la página solicitará que ingreses a tu cuenta de Google, desde donde crearás tu perfil en la plataforma si es tu primera vez o actualizarás tus datos si ya has estado aquí antes. El último paso consiste en presionar el botón «Continuar», lo que te permitirá finalizar el proceso de inscripción.

En caso de que el curso de Marketing Digital de Google no te interese, puedes buscar otras opciones en la sección «Formación» de nuestra página web. En ella, encontrarás una gran cantidad de capacitaciones y cursos que pueden resultar muy útiles para potenciar tu perfil profesional. No esperes más y suma herramientas útiles para conseguir ese trabajo que tanto estás buscando ¡Te esperamos!