Aunque esto parezca algo salido de una película futurista, la realidad es que está ocurriendo. Y quien más podría estar detrás que no fuera Elon Musk, magnate multimillonario que se convirtió en uno de los pilares de la innovación tecnológica. En este caso, el dueño de Tesla sorprende con un proyecto que sacudirá la industria del automotor y marcará un antes y un después en el mundo. Se trata de la creación de coches autónomos de Tesla, que vendrán a reemplazar a los taxis y ofrecen una gran cantidad de ventajas que podrían marcar el fin de estos vehículos que supieron ser líderes en el servicio de transporte de pasajeros durante años.

La presentación de este impresionante proyecto fue llamada «We, robot (Nosotros, los robots)» y se realizó en los estudios Warner Bros en Burbank, Los Ángeles, Estados Unidos. Todo este evento tuvo una ambientación súper futurista, llena de robots, para dar a conocer el robotaxi, un vehículo sin volantes ni pedales. Lo que sorprende de este tipo de coches autónomos es que no necesitarán nunca más un humano para que los conduzcan, ya que lo hacen solos. ¿Cómo funciona esto? Ahora te lo explicamos con mayor profundidad.

El futuro está aquí: no más conductores

Los nuevos taxis de Tesla llevarán el nombre de «Cybercab» y son coches eléctricos, de tamaño reducido. Su única función será transportar a los pasajeros desde ciertas ubicaciones, que tendrá previamente aprendidas y se guiará con la tecnología GPS de la empresa. Asimismo, todos los clientes que quieran utilizar este servicio, deberán instalarse una aplicación y desde ahí pedir el vehículo. Una vez que indiques tu destino, te llevará de forma automática, por los caminos más convenientes.

Una de las características más sorprendentes es que estos coches utilizarán la Inteligencia Artificial para ser totalmente autónomos. Para eso, emplearán una visión artificial, a través de unas cámaras. También informaron que los coches utilizarán cargadores inductivos, por lo que no necesitarán enchufes. Cabe resaltar que, pese a que se sabe todo sobre sus características, no hay una fecha específica para su estreno.

Tesla informó que estos taxis autónomos podrían empezar a producirse en 2026 y que cada uno saldría por unos 30.000 dólares. «El coste del transporte autónomo será tan bajo que se puede considerar transporte colectivo individualizado», expresó Elon Musk durante la presentación del «Cybercab». Habrá que esperar para conocer los informes con datos específicos sobre costes de producción, rentabilidad y otros datos fuertes a largo plazo. Por ahora, lo único que se sabe es que se viene una generación de coches eléctricos.

Ventajas y desventajas de los taxis autónomos de Tesla

Los nuevos taxis de Tesla presentarán una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, la empresa resalta que, al no ser conducido por una persona, serían mucho más seguros que los taxis convencionales, debido a que se evitarían errores humanos. Otro punto a resaltar es que, al no necesitar humanos para conducirlos, tendrían un mejor rendimiento, ya que no hace falta descansos. Y desde lo sustentable, tener coches eléctricos como taxis ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, lo convierte en coches mucho más amigables con el planeta.

Pero no todo es color de rosa. Los taxis de Tesla también contarán con ciertas desventajas. Una de ellas será que aumentará el desempleo, debido a que el nuevo sistema automatizado le quitará la fuente de trabajo a cientos de conductores. Además, expertos señalan que la conducción humana no es la misma que la de un robot. Cuando se presenten emergencias, la inteligencia artificial no sabrá cómo actuar, lo que podría ser bastante peligroso.

¿Estás interesado en este tipo de artículos? Entonces te invitamos a visitar nuestra página web. En la sección «Motor» encontrarás una gran cantidad de noticias sobre el apasionante mundo del automotor. Tendrás acceso a información sobre lanzamientos, nuevas tecnologías, normativas de tránsito y muchas otras novedades que pueden resultar bastante interesantes para ti. ¡Te esperamos!