¿Alguna vez te has imaginado un taxi sin conductor? En ese proyecto trabaja Tesla y cada vez está más cerca de hacerlo realidad. De hecho, en Estados Unidos ya hemos visto automóviles que se conducen solos y que te llevan a la dirección que indiques. Sin embargo, la empresa de Elon Musk ofrece algo distinto: vehículos sin pedales ni volantes, que funcionan como taxis, pero que no se venderán para uso particular. El nombre que le ha puesto Tesla a estos coches es «Robotaxis» y el 10 de octubre tuvo su primera presentación en Los Ángeles.

En inglés, el nombre fijado es «Cybercab» y se trata de un taxi autónomo, ya que, como hemos mencionado, no tiene volantes ni pedales. Estas características son lo que lo hacen completamente novedoso. De hecho, todavía no hay un precio disponible para este vehículo, aunque se calcula que el costo de cada uno de ellos rondaría los 70.000 euros, e incluso más. Además, en el proyecto presentado por Tesla, indican que los viajes en los robotaxis costarán menos que un billete de autobús, lo que genera mucha más expectativa entre la población y los empresarios.

Cómo funcionarán los robotaxis de Tesla

Como dijimos anteriormente, estos vehículos no estarán pensados para que los adquiera cualquier particular. Se trata de un coche utilitario, pequeño, con la idea de generar una flota de estos automóviles para facilitar el transporte en la localidad que los emplee. ¿Cómo funcionará? A través de una aplicación, solicitarás el servicio y el propio coche, mediante el GPS de tu dispositivo móvil, sabrá dónde estás y te recogerá. De la misma forma, conocerá el destino al que te diriges y te dejará allí en cuestión de minutos.

Los robotaxis de Tesla son parte de un proyecto totalmente novedoso. Se diferencian de los automóviles autónomos que ya están en funcionamiento en Estados Unidos por una característica en particular: la utilización de la inteligencia artificial de la empresa. Desde la compañía de Elon Musk entienden que la implementación de la IA es fundamental para hacerlos totalmente autónomos. Para esto, agregarán cámaras especiales que funcionarán como visión artificial.

Por otro lado, la idea de la empresa para hacerlos funcionar correctamente es mapear las ciudades en las que se desempeñarán como taxis. Esto les permitirá tener total conocimiento sobre las calles y los recorridos posibles, aunque también se podría considerar una especie de limitante, ya que no podrán salir de esa localidad.

Ventajas y desventajas de estos vehículos

La incorporación de los robotaxis de Tesla en la sociedad tendrá una gran cantidad de ventajas, aunque también habrá desventajas. Si bien pueden encontrarse muchas, aquí vamos a evaluar tan solo tres razones de cada una. Por ejemplo, estos coches serán mucho más seguros, ya que se eliminarán los errores humanos y las distracciones. Al ser automáticos, habrá menos posibilidades de accidentes. Otro beneficio será su gran capacidad de funcionamiento. Al no necesitar personas, no habrá pausas por descanso y siempre estarán en condiciones de prestar servicios. Y la última ventaja son los beneficios ecológicos y el atractivo turístico que representan la utilización de estos automóviles.

Por otro lado, hay que hablar de las desventajas. Una de ellas es la pérdida de empleos que representará la utilización de los robotaxis de Tesla para el sector de trabajadores del taxi. Además, expertos señalan que estos coches pueden ocasionar paradas inesperadas, así como comportamientos erráticos que podrían producir atascos y problemas de seguridad. Finalmente, la última complicación es que, al no estar pilotados por un humano, no saben cómo actuar cuando se aproxima una ambulancia, lo que podría demorar la situación de emergencia.